अगर शरीर में पित्ती हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? पूरी जानकारी यहां पढ़ें

नारी डेस्क: पित्ती (Gallstones) शरीर में एक आम लेकिन कष्टदायक समस्या है, जो पित्ताशय में कड़े पत्थरों के रूप में बन जाती है। जब ये पित्ताशय में जमकर पित्त नली या अन्य मार्गों को रोकते हैं, तो पित्ती उछलने की समस्या हो जाती है। इससे तेज दर्द, उल्टी, पेट फूलना, और अन्य असहजताएं हो सकती हैं। अगर आपको भी पित्ती उछलने की समस्या है, तो यह जानना जरूरी है कि सही समय पर क्या करना चाहिए और कैसे राहत पाई जा सकती है।

तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें

पित्ती उछलने पर तेज दर्द होना आम बात है, खासकर पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में। ऐसे में सबसे पहला और जरूरी कदम है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। पित्ताशय और लीवर की स्थिति का सही पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड या अन्य जांच कराना आवश्यक होता है। खुद से दवाइयां लेने से बचें क्योंकि इससे समस्या और बढ़ सकती है।

हल्का और सुपाच्य भोजन लें

जब पित्ती उछलती है, तब पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। ऐसे में भारी, तले-भुने, और मसालेदार भोजन से परहेज करें। फलों, सब्जियों, दलिया, और उबले हुए आहार को प्राथमिकता दें। वसायुक्त और फैटी फूड पित्ताशय पर दबाव डालते हैं, जिससे दर्द बढ़ सकता है। इसलिए धीरे-धीरे और हल्का भोजन करना सबसे अच्छा होता है।

अधिक मात्रा में पानी पीएं

पित्त की पथरी और पित्ताशय के कार्य में सुधार के लिए पानी पीना बेहद जरूरी है। पानी शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और पित्त की समस्या को नियंत्रित करता है। रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की आदत बनाएं। ठंडा पानी पीने से बचें क्योंकि इससे पाचन में समस्या हो सकती है।

दर्द और सूजन कम करने के उपाय करें

पित्ती के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां लें। इसके अलावा, गर्म पानी की बोतल या हीट पैक को पेट के उस हिस्से पर रखें जहां दर्द होता है। यह मांसपेशियों को आराम देने और सूजन को कम करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक गर्मी से त्वचा को नुकसान न पहुंचे।

जीवनशैली और खानपान में सुधार करें

पित्ती की समस्या दोबारा न हो इसके लिए अपनी जीवनशैली में सुधार करना जरूरी है। नियमित व्यायाम करें, वज़न नियंत्रित रखें, और जंक फूड से बचें। धूम्रपान और शराब से पूरी तरह बचाव करें क्योंकि ये पित्ताशय की सेहत को प्रभावित करते हैं। साथ ही, भोजन के बीच में उचित अंतराल रखें ताकि पाचन तंत्र ठीक से काम कर सके।

ऑपरेशन की जरूरत होने पर सावधानी

अगर पित्ती बार-बार उछलती है और दवाओं से राहत नहीं मिलती, तो डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे सकते हैं। पित्ताशय का ऑपरेशन आजकल बहुत सुरक्षित होता है और इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए आसानी से किया जाता है। ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक हल्का भोजन करना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना आवश्यक होता है।

पित्ती उछलने की समस्या को हल्के में न लें और सही समय पर इलाज कराएं। सही खानपान और जीवनशैली से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन गंभीर समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसका ख्याल रखें।