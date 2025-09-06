पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा युवक, स्कैन देख हैरान रह गए डॉक्टर,फंसी थी ऐसी चीज करनी पड़ी सर्जरी

नारी डेस्क: शाम का वक्त था, 29 साल का एक युवक तेज़ पेट दर्द से कराहता हुआ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। शुरुआत में लगा कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा हो सकता है चिकन की हड्डी निगल ली हो। लेकिन जब डॉक्टरों ने स्कैन रिपोर्ट देखी, तो सभी चौंक उठे। पेट में जो चीज फंसी थी, वो सिर्फ दर्द की वजह नहीं थी, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती थी। डॉक्टरों को तुरंत सर्जरी करनी पड़ी और जो निकला, वो किसी के लिए भी हैरान कर देने वाला था।

खाने के बाद हुआ पेट दर्द

युवक ने बताया कि उसने शाम के खाने में चिकन खाया था, जिसके बाद उसके पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द शुरू हो गया। दर्द लगातार बढ़ता गया, जिसके बाद वह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा।शुरुआत में डॉक्टरों ने सोचा कि शायद चिकन की हड्डी गलती से निगल ली गई होगी, जिससे पेट में दर्द हो रहा है। युवक को तुरंत सीटी स्कैन के लिए भेजा गया।

सीटी स्कैन में दिखी 3.7 सेंटीमीटर लंबी चीज

सीटी स्कैन में डॉक्टरों को पेट में 3.7 सेंटीमीटर लंबी एक सख्त चीज दिखाई दी। डॉक्टरों को लगा कि ये वही चिकन की हड्डी है, जिसे निगल लिया गया होगा। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक निकली।

लेप्रोस्कोपी में सामने आई असली वजह

युवक की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने इमरजेंसी लेप्रोस्कोपी (Minimally Invasive Surgery) करने का फैसला किया। जब डॉक्टरों ने अंदर देखा तो पता चला कि युवक ने चिकन की हड्डी नहीं, बल्कि लकड़ी की टूथपिक (Toothpick) निगल ली थी। यह टूथपिक उसकी आंत में फंस गई थी और उसमें छेद कर चुकी थी।

सर्जरी कर निकाली गई टूथपिक

सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने टूथपिक को सावधानी से आंत से बाहर निकाला। सौभाग्य से, छेद वाली जगह अपने आप ठीक हो गई थी, लेकिन वहां सर्जीफोम (एक खास तरह का स्पंज जो खून को रोकने में मदद करता है) लगाया गया ताकि कोई और दिक्कत न हो।

गलती से नींद में निगल ली थी टूथपिक

जब युवक से सर्जरी के बाद बात की गई, तो उसे याद आया कि एक दिन पहले वह मुंह में टूथपिक लेकर ही सो गया था। नींद में ही उसने उसे गलती से निगल लिया, जिसका उसे खुद भी पता नहीं चला।

सर्जरी के बाद युवक की हालत स्थिर रही और तीन दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि वह बहुत भाग्यशाली था कि समय रहते इलाज मिल गया, वरना स्थिति गंभीर हो सकती थी।

एक रिपोर्ट के अनुसार, टूथपिक निगलने के 136 मामलों की समीक्षा में सामने आया कि यह एक चिकित्सकीय आपात स्थिति (Medical Emergency) है और इससे लगभग 10% मामलों में मौत भी हो सकती है।

टूथपिक जैसी चीजें मुंह में रखकर सोना या खेलना खतरनाक हो सकता है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।



