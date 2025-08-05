10 AUGSUNDAY2025 2:35:56 PM
उत्तरकाशी में बादल फटने से पूरा गांव हुआ बर्बाद, 4 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा हुए लापता

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 05 Aug, 2025 04:07 PM
नारी डेस्क:  उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली के पास खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने से उसमें बाढ़ आ गयी जिससे वहां स्थित 20-25 होटल और होम स्टे के बहने तथा 1012 लोगों के लापता होने की सूचना है। इस विनाशकारी बाढ़ के बाद  जिसके बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और भारतीय सेना ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी।

अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से नदी के किनारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बच्चों और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर बताया कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिवादन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा जिला प्रशासन की टीम युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं । इस संबंध में उन्होंने कहा कि उनका संपर्क लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से बना हुआ है और स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है । उन्होंने हादसे में हुए भारी नुकसान पर दुख जताया है 

बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक चार लोगों की मौत हो गई है और संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. बादल फटने के बाद इलाके में 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इलाके में अब भी बारिश जारी है और ऐसे में फिर से बादल फटने का खतरा बना हुआ है।  बादल फटने से एक दिन पहले, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 4 अगस्त से उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और चमोली सहित उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में "अत्यधिक भारी वर्षा" की चेतावनी जारी की थी।
अलर्ट के मद्देनजर, देहरादून जिला प्रशासन ने 4 अगस्त को कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है।सीएम धामी ने आईएमडी की चेतावनियों के बीच राज्य की तैयारियों का आकलन करने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी।

