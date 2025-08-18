19 AUGTUESDAY2025 12:09:34 PM
Nari

पितृपक्ष में काशी से गया जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी,  दी जाएगी ये विशेष सुविधा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Aug, 2025 11:52 AM
पितृपक्ष में काशी से गया जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी,  दी जाएगी ये विशेष सुविधा

 नारी डेस्क: हर साल पितृपक्ष के दौरान काशी और गया में लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करने आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक खास बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है।

 कब से शुरू होगी सेवा?

पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 7 सितंबर 2025 से हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए काशी (वाराणसी) से बिहार के गया तक सीधी विशेष बस सेवा शुरू की जा रही है।

PunjabKesari

बस सेवा की मुख्य बातें

रोजाना बस सेवा

वाराणसी से गया: रात 8:00 बजे रवाना होगी और अगली सुबह 4:00 बजे गया पहुंचेगी।

गया से वाराणसी: सुबह 8:00 बजे चलेगी और दोपहर 3:00 बजे वाराणसी पहुंचेगी।

सीधी यात्रा (Direct Route): यह बसें बिना रास्ते में बस बदले सीधे गंतव्य तक जाएंगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और सफर आरामदायक होगा।

ये भी पढ़ें: गाय का दूध पीने से हो सकती है टाइप-1 डायबिटीज! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स

यात्रा दूरी व किराया

वाराणसी से गया की दूरी लगभग 295 किलोमीटर है। इसका किराया 465 रुपये तय किया गया है। यात्रियों के लिए BS6 मॉडल की 52 सीटर आरामदायक बसें लगाई जाएंगी। बसों में बैठने की सुविधा और अन्य ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

PunjabKesari

श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग की इस पहल से उन लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी जो पितृपक्ष के दौरान काशी से गया जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहते हैं। अब उन्हें सफर में बस बदलने, अधिक किराया देने या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
 
पितृपक्ष के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक बहुत ही सार्थक और उपयोगी सुविधा है। इस पहल से न केवल धार्मिक यात्रा सुगम होगी, बल्कि यात्रियों का समय, पैसा और ऊर्जा तीनों की बचत होगी।   

 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it