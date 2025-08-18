पितृपक्ष में काशी से गया जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी,  दी जाएगी ये विशेष सुविधा

नारी डेस्क: हर साल पितृपक्ष के दौरान काशी और गया में लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करने आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक खास बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है।

कब से शुरू होगी सेवा?

पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 7 सितंबर 2025 से हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए काशी (वाराणसी) से बिहार के गया तक सीधी विशेष बस सेवा शुरू की जा रही है।

बस सेवा की मुख्य बातें

रोजाना बस सेवा

वाराणसी से गया: रात 8:00 बजे रवाना होगी और अगली सुबह 4:00 बजे गया पहुंचेगी।

गया से वाराणसी: सुबह 8:00 बजे चलेगी और दोपहर 3:00 बजे वाराणसी पहुंचेगी।

सीधी यात्रा (Direct Route): यह बसें बिना रास्ते में बस बदले सीधे गंतव्य तक जाएंगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और सफर आरामदायक होगा।

यात्रा दूरी व किराया

वाराणसी से गया की दूरी लगभग 295 किलोमीटर है। इसका किराया 465 रुपये तय किया गया है। यात्रियों के लिए BS6 मॉडल की 52 सीटर आरामदायक बसें लगाई जाएंगी। बसों में बैठने की सुविधा और अन्य ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग की इस पहल से उन लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी जो पितृपक्ष के दौरान काशी से गया जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहते हैं। अब उन्हें सफर में बस बदलने, अधिक किराया देने या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।



पितृपक्ष के दौरान यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक बहुत ही सार्थक और उपयोगी सुविधा है। इस पहल से न केवल धार्मिक यात्रा सुगम होगी, बल्कि यात्रियों का समय, पैसा और ऊर्जा तीनों की बचत होगी।