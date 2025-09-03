05 SEPFRIDAY2025 9:57:03 PM
Nari

दीपिका कक्कड़ का बीमारियां नहीं छोड़ रही पीछा, कैंसर के बीच हुई एक और बीमारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Sep, 2025 12:16 PM
नारी डेस्क:  ससुराल सिमर का में अपनी भूमिका के लिए मशहूर दीपिका कक्कड़ का मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उन्हाेंने हाल ही में बताया कि उन्हें वायरल इंफेक्शन हो गया है।  दीपिका कक्कड़ ने जून में स्टेज 2 लिवर कैंसर के लिए ट्यूमर हटाने की सर्जरी करवाई थी। अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कीमोथेरेपी, ऑपरेशन, टारगेटेड थेरेपी और इलाज के दौरान हुए दुष्प्रभावों के बारे में बताया था। अब उनके नए अपडेट ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है। 

दीपिका ने अपने नए व्लॉग में कहा-, 'मेरी हालत काफी खराब है। मुझे भी रुहान जैसा वायरल इंफेक्शन हुआ था और मेरे मामले में, यह गंभीर हो गया है क्योंकि मैं इलाज करवा रही हूं, जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी कम हो गई है। डॉक्टर सोमनाथ ने हमें पहले ही बता दिया था कि अगर मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन या बुखार हो जाता है, तो उनसे संपर्क करना जरूरी है। मुझे एंटीबायोटिक्स और एंटी-एलर्जी दवाओं की बहुत ज्यादा खुराक दी गई है, जिसका मुझ पर बुरा असर पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। कल मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी।'

दरअसल दीपिका का  शरीर अभी कमज़ोर और संवेदनशील है, इसलिए छोटी-सी बीमारी भी बड़ा असर कर सकती है। क्योंकि सर्जरी और कैंसर ट्रीटमेंट (जैसे कीमोथेरेपी या दवाइयां) से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। कमजोर इम्युनिटी के कारण वायरस या बैक्टीरिया आसानी से हमला कर लेते हैं। रिकवरी का समय लंबा हो जाता है और इंफेक्शन ज्यादा गंभीर हो सकता है।

दीपिका कक्कड़ फिलहाल ट्रीटमेंट में हैं और इसी वजह से उनकी इम्युनिटी कमजोर है। इसी कारण एक साधारण वायरल इंफेक्शन भी उनके लिए गंभीर साबित हो रहा है। इस तरह के हालात में डॉक्टर की दवाइयां और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। मरीज के लिए साफ-सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इलाज के दाैरान जितना हो सके शरीर को आराम देना चाहिए। 

