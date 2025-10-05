गाजा में फिर बरपा कहर, बमबारी में 70 लोगों की मौत मृतकों में 7 मासूम बच्चे भी शामिल

नारी डेस्क: गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायल का भीषण हमला हुआ है। ताजा बमबारी में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 महीने से लेकर 8 साल तक के 7 बच्चे भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय अपीलों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के बावजूद इजरायली वायुसेना ने गाजा के कई हिस्सों में हवाई हमले किए हैं। इस हमले के बाद गाजा में चीख-पुकार और तबाही का मंजर फैल गया है।

“जब तक सभी शर्तें नहीं मानी जातीं, जारी रहेगा सैन्य अभियान” नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर कहा है कि “जब तक हमास शांति योजना की सभी शर्तें मानने की पुष्टि नहीं करता, तब तक गाजा में हमारा सैन्य अभियान जारी रहेगा।” हालांकि, हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 21 सूत्रीय शांति योजना को स्वीकार कर लिया है, परंतु नेतन्याहू का कहना है कि जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि हमास निरस्त्रीकरण (disarmament) के लिए तैयार है, तब तक IDF (Israel Defense Forces) अपना अभियान नहीं रोकेगी।

हमास ने स्वीकार की ट्रंप की शांति योजना, लेकिन विवाद जारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से तैयार की गई शांति योजना में हमास ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। इस योजना के तहत गाजा से इजरायल की वापसी, इजरायली बंदियों के बदले लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की अदला-बदली, और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कई आर्थिक प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि, इजरायल को यह मंजूर नहीं कि हमास अपने हथियार रखे रखे यही सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है।

डोनाल्ड ट्रंप का शांति दावा फेल 👻



इजरायल ने एक बार फिर गाजापट्टी में धमाका किया

IDF के हमले में 70 इस्लामिक आतंकवादी ढेर

सैंकड़ों आतंकी घायल हो गएं है

शहर को जहन्नुम बना दिया



इजरायली जेट फाइटर लगातार हमला कर रहा है

सच में बेंजामिन नेतन्याहू शेर हैं, बब्बर शेर 🐯🔥



अब तक करने… pic.twitter.com/e7WHiepLiH — Chandan Sharma (@ChandanSharmaG) October 5, 2025

18 की मौत

अल-जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सेना के हमले में तूफ्फाह (Tuffah) इलाके में 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दक्षिणी गाजा में स्थित अल-मवासी विस्थापन शिविर (Al-Mawasi Camp) पर भी बम गिराया गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत और 8 लोग घायल हो गए। यह हमला उस समय हुआ जब बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे थे।

10 लाख से अधिक लोग हुए बेघर

लगातार हो रही बमबारी और सैन्य कार्रवाई के चलते गाजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर दक्षिणी इलाकों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। खाद्य सामग्री, दवाइयां और पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति को “मानवीय आपदा” करार दिया है और तत्काल युद्धविराम की मांग की है।

इजिप्ट में होगी इजरायल-हमास के बीच शांति वार्ता

शांति की दिशा में एक और कोशिश के तहत, इजिप्ट (मिस्र) में दोनों पक्षों के बीच वार्ता की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इजरायल ने एक विशेष प्रतिनिधिमंडल को काहिरा भेजा है, जहां उनकी मुलाकात हमास के शांति दल से होगी। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए मिस्र भेजा है। इजिप्ट का विदेश मंत्रालय इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ी

गाजा में जारी हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई देशों ने चिंता जताई है। मानवाधिकार संगठनों ने बच्चों और नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए युद्धविराम की अपील की है। हालांकि, इजरायल का कहना है कि उसके सभी हमले आतंकवादियों के ठिकानों पर केंद्रित हैं, न कि नागरिक आबादी पर।

मानवता पर सवाल

गाजा में लगातार गिरते बम और बढ़ती मौतें अब मानवता पर गहरे सवाल खड़े कर रही हैं। सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। अस्पतालों में जगह की कमी है, और डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं। बच्चों की लाशें मलबे से निकाली जा रही हैं यह तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं।