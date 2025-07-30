10 AUGSUNDAY2025 2:35:00 PM
Nari

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ढूंढ रहे हैं परफेक्ट जगह? ये 6 लोकेशन बना देंगी आपकी शादी को यादगार

  • Edited By PRARTHNA SHARMA,
  • Updated: 30 Jul, 2025 05:02 PM
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ढूंढ रहे हैं परफेक्ट जगह? ये 6 लोकेशन बना देंगी आपकी शादी को यादगार

नारी डेस्क: हर किसी का सपना होता है कि उसकी शादी कुछ खास हो, एक ऐसी याद बन जाए जो ज़िंदगी भर साथ रहे। अगर आप भी अपनी शादी को एक फिल्मी कहानी जैसा बनाना चाहते हैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। सोचिए, खुले आसमान के नीचे, समंदर की लहरों के साथ, या फिर किसी महल में राजसी अंदाज़ में सात फेरे लिए जाएं कितना खूबसूरत नज़ारा होगा ना? तो चलिए जानते हैं भारत की 5 सबसे खूबसूरत और मशहूर डेस्टिनेशन वेडिंग लोकेशन, जहां आप अपनी ड्रीम वेडिंग प्लान कर सकते हैं।

उदयपुर – रॉयल वेडिंग का सबसे पसंदीदा शहर

उदयपुर को अक्सर 'झीलों का शहर' कहा जाता है और यह डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहां मौजूद सिटी पैलेस, ताज लेक पैलेस, और ओबेरॉय उदयविलास जैसे आलीशान वेन्यू किसी परियों की कहानी से कम नहीं लगते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी किसी रानी के महल जैसी दिखे, तो उदयपुर बिल्कुल परफेक्ट है। यहां की झीलें, महल, और रॉयल वाइब आपकी शादी को एक भव्य अनुभव देंगे।

PunjabKesari

जयपुर – पिंक सिटी में शाही अंदाज़ की शादी

राजस्थान की राजधानी जयपुर, अपनी ऐतिहासिक इमारतों और रंग-बिरंगे संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सामोद पैलेस, रामबाग पैलेस, और जयगढ़ किला जैसे वेन्यू में शादी करना किसी शाही परिवार की शादी जैसा अनुभव देता है। यहां की परंपराएं, रॉयल थीम और खूबसूरत लोकेशन आपकी शादी को शानदार बना देते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल और ग्रैंड शादी चाहते हैं, तो जयपुर जरूर ट्राय करें।

ये भी पढ़े: शादी-विवाह में समस्याएं हों तो क्यों की जाती है शिवजी की पूजा?

गोवा – बीच साइड वेडिंग का मज़ा ही कुछ और है

अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी खुले आसमान के नीचे, समुद्र की लहरों की आवाज़ के साथ हो, तो गोवा आपके लिए परफेक्ट जगह है। पालोलेम, वागाटोर, और कैंडोलिम बीच पर हो रही शादी का एक अलग ही रोमांच होता है। यहां की खूबसूरत सनसेट, लाइव म्यूज़िक, स्वादिष्ट सी-फूड और मस्ती भरा माहौल इसे भारत की सबसे फन वेडिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। समुद्र किनारे शादी का सपना अगर आपने देखा है, तो गोवा उस सपने को सच्चाई में बदल सकता है।

PunjabKesari

केरल – बैकवॉटर और हाउसबोट में रोमांटिक वेडिंग

अगर आप शांति, प्राकृतिक सुंदरता और एक सादगी भरी लेकिन दिल छू जाने वाली शादी चाहते हैं, तो केरल एक शानदार चॉइस है। यहां की बैकवॉटर, नारियल के पेड़ और हाउसबोट वेडिंग आपकी शादी को अनोखा और बेहद रोमांटिक बना देंगे। अलेप्पी, कुमारकोम, और अन्य लोकेशंस पर कम भीड़भाड़ में एक बहुत ही सुंदर शादी हो सकती है। अगर आप किसी शांत, नेचर-लविंग जगह पर शादी करना चाहते हैं तो केरल को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें।

मसूरी – पहाड़ों में परियों जैसी शादी

अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी ठंडी हवाओं, कोहरे और बादलों के बीच हो, तो मसूरी एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यहां की वेडिंग्स किसी फेयरी टेल जैसी लगती हैं। सावॉय होटल, JW Marriott जैसे शानदार वेन्यू यहां के पहाड़ी नज़ारों के साथ परंपरा और क्लास का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देते हैं। मसूरी की सुकून भरी वादियों में शादी करना एक बहुत ही खास अनुभव होता है।

PunjabKesari

अंडमान और निकोबार – बीच वेडिंग का प्राइवेट और ड्रीमी अंदाज़

अगर आप शादी में भीड़भाड़ से दूर, एक शांत और प्राइवेट लोकेशन चाहते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह परफेक्ट है। हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड जैसे सुंदर बीच, क्रिस्टल क्लियर पानी, सफेद रेत और खूबसूरत सनसेट के साथ आपकी शादी को एक सपनों जैसा रूप दे सकते हैं। यहां आपको प्रकृति के बीच, सुकून और रोमांस से भरा माहौल मिलेगा – वो भी बिना शोरगुल के। यह वेन्यू खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एक इंटिमेट और एक्सक्लूसिव वेडिंग चाहते हैं।

शादी ज़िंदगी का सबसे खास दिन होता है और जब ये दिन किसी सपने जैसे लोकेशन पर हो, तो यादें भी उम्रभर साथ चलती हैं। चाहे आप रॉयल थीम चाहें, समुद्र किनारे फेरे लेने का सपना देखें, या पहाड़ों की गोद में प्यार भरे वादे करना चाहें भारत में हर तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक परफेक्ट जगह मौजूद है।
 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it