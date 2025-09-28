28 SEPSUNDAY2025 6:29:26 PM
उबलते दूध में गिरने से 16 माह की बच्ची की मौत, 3 दिन बाद तोड़ा दम

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Sep, 2025 03:37 PM
उबलते दूध में गिरने से 16 माह की बच्ची की मौत, 3 दिन बाद तोड़ा दम

नारी डेस्क: अनंतपुर जिले के कोर्रापाडु गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 16 महीने की मासूम गुरुकुल विद्यालय में उबलते दूध के बर्तन में गिर गई। घटना 20 सितंबर को हुई थी, जिसके बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तीन दिन बाद 23 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया।

हादसा कैसे हुआ?

जानकारी के अनुसार, बच्ची की मां चल्ला कृष्णावेनी, विद्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। घटना के समय वह रसोई में कॉफी बनाने गई थीं। इस दौरान उनकी 16 महीने की बेटी बिल्ली का पीछा करते हुए रसोई में पहुंच गई और गलती से उबलते दूध के बर्तन में गिर गई। मां ने बच्ची की चीखें सुनकर तुरंत मदद की कोशिश की और उसके जले हुए हिस्सों पर पानी डाला। इसके बाद बच्ची को स्थानीय सरकारी जनरल अस्पताल (जीजीएच) ले जाया गया।

इलाज और मौत

अनंतपुर ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक टी. वेंकटसुलु ने बताया कि बच्ची को गंभीर रूप से झुलसने के कारण पहले जीजीएच में भर्ती कराया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए कुरनूल के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। तीन दिन तक इलाज के बावजूद बच्ची की जान नहीं बच सकी। पुलिस ने बताया कि यह हादसा विद्यालय परिसर में सुरक्षा और बच्चों की निगरानी के मुद्दों को भी उजागर करता है।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने इस घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच जारी है और पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।  

 

