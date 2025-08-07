पड़ोसी से बदला लेने के लिए महिला ने करवा दिया अपनी बहन का यौन शोषण, खुद ही बनाया वीडियाे

नारी डेस्क: नवी मुंबई में एक महिला ने अपनी पड़ोसन से अक्सर होने वाले झगड़ों का बदला लेने के लिए उसके मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय बेटे को अपनी ही छह वर्षीय बहन का यौन उत्पीड़न करने के लिए कहा और उसका वीडियो बनाया। इस घटना को जानने के बाद तो लोगों का रिश्तों से ही विश्वाश हट जाएगा। भला कोई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।



यह भी पढ़ें: कानूनी पचड़े में फंसे करण औजला और यो यो हनी सिंह



बच्चों की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला (40) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 79 (किसी महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, इशारा करना या कार्य कराना), 356 (2) (मानहानि), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। रबाले पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं जिनमें यौन उत्पीड़न, अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना एवं उन्हें उकसाने के आरोप भी शामिल हैं।



यह भी पढ़ें: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़



आरोपी और शिकायतकर्ता महिलाएं नवी मुंबई के घनसोली गांव में पड़ोसी हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके एवं आरोपी महिला के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और आरोपी उसे धमकी देती थी एवं उसके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि बदला लेने के लिए आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता के मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय बेटे को कथित तौर पर अपनी ही छह साल की बहन का यौन उत्पीड़न करने के लिए कहा। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।