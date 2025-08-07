10 AUGSUNDAY2025 2:20:40 PM
Nari

कानूनी पचड़े में फंसे करण औजला और यो यो हनी सिंह, गानों में किया गलत भाषा का इस्तेमाल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Aug, 2025 02:33 PM
कानूनी पचड़े में फंसे करण औजला और यो यो हनी सिंह, गानों में किया गलत भाषा का इस्तेमाल

नारी डेस्क:  पंजाब राज्य महिला आयोग ने पंजाबी गायक करण औजला और यो यो हनी सिंह के गानों में कथित रूप से आपत्तिजनक बोल होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर औजला के गाने "एमएफ गबरू" और सिंह के गाने "मिलियनेयर" की जांच की मांग की है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।

PunjabKesari
इन गानों में आपत्तिजनक बोल (Objectionable Lyrics) का इस्तेमाल किया गया है, जिन पर  समाज के कुछ वर्गों, खासकर महिलाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। गानों में अश्लील भाषा, नशे का महिमामंडन और महिलाओं को वस्तु की तरह दर्शाने  जैसी बातें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इन गीतों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और इन पर प्रतिबंध लगाने या बदलाव करने की मांग की है।

PunjabKesari
दोनों कलाकार पहले भी विवादित बोलों और गानों के कारण चर्चा में रह चुके हैं। फैंस का एक हिस्सा गानों को "स्टाइलिश और मॉडर्न" मानता है, जबकि दूसरा हिस्सा इन्हें "अश्लीलता और समाज विरोधी सोच"से जोड़ रहा है। कई यूज़र्स और एक्टिविस्ट्स का कहना है कि ऐसे गाने युवाओं को गलत संदेश देते हैं।

PunjabKesari
ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर #BanObsceneSongs, #ShameOnLyrics जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इन कलाकारों की माफ़ी की मांग की है, तो कुछ ने उनके गानों को बायकॉट करने की बात कही है। अगर विवाद बढ़ता है, तो सेंसर बोर्ड या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स  इन गानों पर कार्रवाई कर सकते हैं। हनी सिंह पहले भी अपने गानों के बोल करे लेकर विवादों में रह चुके हैं।

