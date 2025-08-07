सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, कैंसर के कारण खो दिया पिता को

नारी डेस्क: फिल्म जगत से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अभिनेता सलमान खान के साथ साय की तरह रहले वाले बॉडीगार्ड शेरा पर दुखों का पहाड़ टूटा गया है। उन्होंने अपने पिता को खाे दिया है। बताया जा रहा है कि शेरा के पिता लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।



सुंदर सिंह जॉली ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, शेरा ने खुद यह दुखद खबर सांझा की। उन्होंने बयान जारी कर कहा- 'मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज स्वर्ग सिधार गए हैं। अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे आवास 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंसेज, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी।'



इस खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया है, लोग शेरा को सांत्वना दे रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि शेरा भाईजान के बेहद करीब है। सलमान खान कई बार यह बता चुके हैं कि शेरा को वह अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार में एक्टर भी शामिल होंगे।