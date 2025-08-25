इस बार शिल्पा शेट्टी के घर नहीं आएंगी गणपति बप्पा, एक्ट्रेस ने दुखी मन से दी ये जानकारी

नारी डेस्क: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनका परिवार इस बार गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल नहीं होंगे। सोमवार को, शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों को सूचित किया कि उनके परिवार ने "परिवार में शोक" के कारण इस साल गणपति उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। हर बार लोगों को शिल्पा शेट्टी के घर बप्पा के विराजने का इंतजार रहती है, वह अपने परिवार के साथ इस त्यौहार के बेहद धूमधाम से मनाती हैं।



शिल्पा ने अपने पोस्ट में लिखा- "प्रिय मित्रों, अत्यंत दुःख के साथ आपको सूचित करते हुए हमें खेद है कि परिवार में किसी की मृत्यु के कारण, इस वर्ष हम गणपति उत्सव नहीं मना पाएंगे। परंपरा के अनुसार, हम 13 दिनों का शोक मनाएंगे और इसलिए किसी भी धार्मिक उत्सव से परहेज करेंगे। हम आपकी समझ और प्रार्थनाओं का आकांक्षी हैं।"



गणेश चतुर्थी 2025 27 अगस्त से शुरू होने वाली है। इस उत्सव के लिए, लोग भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घरों में लाते हैं, उपवास रखते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और त्योहार के दौरान पंडालों में जाते हैं। इस त्योहार में गणेश को 'नई शुरुआत के देवता' और 'बाधाओं को दूर करने वाले' के साथ-साथ ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में भी मनाया जाता है। हर साल शिल्पा शेट्टी खास अंदाज में बप्पा का स्वागत करती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।