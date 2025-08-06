बेहद कम उम्र  में दुनिया से चला गया ये सितारा, पीलिया बना मौत का कारण

नारी डेस्क: पीलिया के कारण फिल्म जगत ने एक सितारे को खो दिया। कन्नड़ अभिनेता संतोष बलराज का मंगलवार सुबह 34 वर्ष की आयु में निधन हो गया। खबरों के अनुसार, वह पिछले कुछ हफ़्तों से पीलिया से पीड़ित थे और इलाज के बावजूद उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी।



यह भी पढ़ें: 50 नहीं अब तो 10 साल वालों के भी Liver में जम रहा फैट



संतोष का बेंगलुरु के कुमारस्वामी लेआउट स्थित अपोलो अस्पताल के आईसीयू में निधन हो गया। डॉक्टर लीवर और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याओं के कारण गंभीर पीलिया का इलाज कर रहे थे। वह पिछले महीने से अस्पताल में भर्ती थे और हाल ही में कोमा में चले गए थे। दुर्भाग्य से, गहन देखभाल के बावजूद भी उनके अंग ठीक नहीं हो पाए। संतोष को गणपा और करिया 2 जैसी कन्नड़ फिल्मों में उनके किरदारों के लिए जाना जाता था।



यह भी पढ़ें: विनाशकारी बाढ़ के बीच सुनाई दी दर्द भरी आवाजें



एक्टर के आकस्मिक निधन ने प्रशंसकों और कन्नड़ फिल्म उद्योग को स्तब्ध कर दिया है, जहां उन्हें एक होनहार प्रतिभा के रूप में देखा जाता था।वह दिवंगत निर्माता अनेकल बलराज के पुत्र थे, जिन्होंने दर्शन अभिनीत 2013 की फिल्म करिया का निर्माण किया था। अनेकल बलराज का 2022 में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। संतोष अविवाहित थे और अपनी मां के साथ रहते थे। संतोष ने 2009 में अपने पिता द्वारा निर्मित "केम्पा" से अभिनय की शुरुआत की। हालांकि, उन्हें 2015 में प्रभु श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म "गणपा" से प्रसिद्धि मिली, जो एक बड़ी हिट रही।