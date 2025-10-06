'मौत' के सिरप ने ली एक और मासूम की जान, इकलौते बेटे के इलाज के लिए पिता ने बेच दी थी जमीन

नारी डेस्क: राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। अब तक कई मासूमस इस सिरप के चलते अपने जान गंवा चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कफ सिरप पीने से दो बच्चों की मौत हो गई है। बैतूल के पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा में खतरनाक कफ सिरप पीने से कुल 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी कि अब तक 16 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं।



डॉक्टर ने 3 साल 11 माह के कबीर को कोल्ड्रिफ कफ सिरप सहित कुछ दवाएं दीं थी। सिरप पीने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। पिता ने अपने इकलौते बेटे के इलाज के लिए जमीन गिरवी रख दी, कर्ज लेकर चार अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन वह अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। ANI से बात करते हुए, डॉ. हुरमाड़े ने कहा कि बैतूल जिले के आमला ब्लॉक के दो बच्चों का छिंदवाड़ा के परासिया में एक निजी डॉक्टर ने इलाज किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई।



रविवार को एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कथित सेवन से कम से कम 14 मौतें हुई हैं। इनके अलावा 14 मौतों के बाद, आठ बच्चों को छिंदवाड़ा के नागपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएनआई से बात करते हुए, छिंदवाड़ा के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट धीरेंद्र सिंह ने बताया कि एक ड्रग कंट्रोलर टीम का गठन किया गया है और प्रतिबंधित कफ सिरप ज़ब्त करने के लिए छिंदवाड़ा और आसपास के ज़िलों में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि मामले में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया गया है।

