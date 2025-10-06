क्या तुम ठीक हो दोस्त? यह सवाल पूछते ही अमेरिका में भारतीय मैनेजर पर चली गोलियां

नारी डेस्क: अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित पिट्सबर्ग में एक भारतीय मूल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान 51 वर्षीय राकेश एहागबन के रूप में की है, जो रॉबिन्सन टाउनशिप स्थित पिट्सबर्ग मोटल का प्रबंधन करते थे। पिट्सबर्ग, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित एक शहर है, जहां इस घटना के बाद लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया।



पुलिस ने बताया कि मोटल मैनेजर को 37 वर्षीय स्टेनली यूजीन वेस्ट ने सिर में गोली मार दी। दरअसल राकेश के मोटल के बाहर कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे। जब राकेश बाहर निकले तो उन्होंने माहौल का जायजा लेने के स्टेनली से पूछा, "क्या तुम ठीक हो दोस्त?". इसके बाद स्टेनली ने राकेश को गोली मार दी। यह बातचीत मोटल के निगरानी कैमरों में कैद हो गई। गोलीबारी की यह घटना उस घटना के कुछ ही देर बाद हुई जब बंदूकधारी ने कथित तौर पर मोटल की पार्किंग में अपनी साथी बताई जा रही एक महिला को गोली मार दी।



पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला और एक बच्चे के साथ लगभग दो हफ़्ते से पिट्सबर्ग मोटल में रह रहा था। उसका पता पिट्सबर्ग के उत्तरी हिस्से में पेज स्ट्रीट पर भी दर्ज है। जांचकर्ताओं के अनुसार, महिला अपनी काली सेडान में एक बच्चे के साथ बैठी थी, तभी हमलावर उसके पास आया और उसने गोली चला दी, जिससे उसकी गर्दन में गोली लग गई। याद हो कि कुछ दिन पहले 50 वर्षीय भारतीय व्यक्ति चंद्रमौली नागमल्लैया की डलास के एक मोटल में उसकी पत्नी और बेटे के सामने टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद सिर काट दिया गया था।