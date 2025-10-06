06 OCTMONDAY2025 10:21:27 AM
Nari

क्या तुम ठीक हो दोस्त? यह सवाल पूछते ही अमेरिका में भारतीय मैनेजर पर चली गोलियां

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Oct, 2025 09:53 AM
क्या तुम ठीक हो दोस्त? यह सवाल पूछते ही अमेरिका में भारतीय मैनेजर पर चली गोलियां

नारी डेस्क: अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित पिट्सबर्ग में एक भारतीय मूल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई।   पीड़ित की पहचान 51 वर्षीय राकेश एहागबन के रूप में की है, जो रॉबिन्सन टाउनशिप स्थित पिट्सबर्ग मोटल का प्रबंधन करते थे। पिट्सबर्ग, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित एक शहर है, जहां इस घटना के बाद लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया। 


यह भी पढ़ें: अस्पताल के ICU में आग लगने से कई मरीजों की हुई दर्दनाक मौत


पुलिस ने बताया कि मोटल मैनेजर को 37 वर्षीय स्टेनली यूजीन वेस्ट ने सिर में गोली मार दी। दरअसल राकेश के मोटल के बाहर कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे। जब राकेश बाहर निकले तो उन्होंने माहौल का जायजा लेने के  स्टेनली से पूछा, "क्या तुम ठीक हो दोस्त?". इसके बाद स्टेनली ने राकेश को गोली मार दी। यह बातचीत मोटल के निगरानी कैमरों में कैद हो गई।  गोलीबारी की यह घटना उस घटना के कुछ ही देर बाद हुई जब बंदूकधारी ने कथित तौर पर मोटल की पार्किंग में अपनी साथी बताई जा रही एक महिला को गोली मार दी।
 

यह भी पढ़ें:  हड्डियां और दिल हो गया है कमजोर? तो कुछ दिन खा लें इस चमत्कारी आटे की रोटी
 

पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला और एक बच्चे के साथ लगभग दो हफ़्ते से पिट्सबर्ग मोटल में रह रहा था। उसका पता पिट्सबर्ग के उत्तरी हिस्से में पेज स्ट्रीट पर भी दर्ज है। जांचकर्ताओं के अनुसार, महिला अपनी काली सेडान में एक बच्चे के साथ बैठी थी, तभी हमलावर उसके पास आया और उसने गोली चला दी, जिससे उसकी गर्दन में गोली लग गई। याद हो कि कुछ दिन पहले   50 वर्षीय भारतीय व्यक्ति चंद्रमौली नागमल्लैया की डलास के एक मोटल में उसकी पत्नी और बेटे के सामने टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद सिर  काट दिया गया था। 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it