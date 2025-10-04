04 OCTSATURDAY2025 11:17:39 PM
Nari

हड्डियां और दिल हो गया है कमजोर? तो कुछ दिन खा लें इस चमत्कारी आटे की रोटी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Oct, 2025 07:03 PM
हड्डियां और दिल हो गया है कमजोर? तो कुछ दिन खा लें इस चमत्कारी आटे की रोटी

नारी डेस्क: ज्वार, बाजरा, रागी  को मोटा अनाज कहा जाता है। इसकी रोटी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। फ़ोर्टिस के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बताते हैं कि ज्वार, बाजरा और रागी की रोटियां हमारे पाचन तंत्र और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। अगर आप गेहूं की रोटियों की जगह हफ़्ते में कुछ दिन ज्वार, बाजरा या रागी की रोटियां खाएं तो पेट हल्का रहेगा, पाचन दुरुस्त होगा और कई बीमारियों से बचाव मिलेगा। 


पचने में आसान है ये आटे

इन मिलेट्स (coarse grains) में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे खाना धीरे-धीरे पचता है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। गैस्ट्रो डॉक्टरों के अनुसार, ये कब्ज़ को दूर करने और आंतों की सफाई में मदद करते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर आंतों की सेहत को मजबूत करते हैं। लीवर पर ज़्यादा बोझ नहीं डालते और पाचन तंत्र को सक्रिय रखते हैं।


ब्लड शुगर को करता है कंट्रोल

 ज्वार, बाजरा और रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।  इसका मतलब यह है कि ये धीरे-धीरे शुगर रिलीज करते हैं, जिससे डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं। इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है, जिससे बार-बार खाने की आदत कम होती है। डॉक्टरों के अनुसार, मोटापे और पेट से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए मिलेट रोटियां उत्तम विकल्प हैं।


हड्डियों और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद

 रागी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। बाजरे में मैग्नीशियम और पोटैशियम होता है, जो दिल की धड़कन को नियंत्रित रखते हैं। इसलिए, अपने रोज़ाना खाने में इन मिलेट रोटियों को ज़रूर शामिल करें।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it