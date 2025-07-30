हिट एंड रन मामले में  गिरफ्तार हुई ये एक्ट्रेस, 21 साल के स्टूडेंट को कुचला कार से

नारी डेस्क: असम की अभिनेत्री नंदिनी कश्यप को हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नंदिनी को मंगलवार देर रात उत्तरी गुवाहाटी में पकड़ा और प्रारंभिक पूछताछ के लिए दिसपुर थाने लाया गया। इसके बाद उन्हें पानबाजार स्थित महिला पुलिस थाना भेजा गया, जहां करीब 01:30 बजे औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105(गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।



पुलिस ने बताया कि गत 25 जुलाई की रात गुवाहाटी के दखिनगांव इलाके में नंदिनी की तेज रफ्तार वाहन ने दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 21 वर्षीय छात्र समीउल हक की मौत् हो गई। पॉलिटेक्निक का छात्र था और उस रात ड्यूटी से लौटते समय हादसे का शिकार हो गया था। घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया और अखिल असम पॉलिटेक्निक छात्र संघ ने प्राथमिकी दर्ज करने तथा तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

पुलिस घटनाओं के क्रम को जोड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की समीक्षा कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम फोरेंसिक और पोस्टमाटर्म रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त कानूनी प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। इस बीच नंदिनी के परिवार ने सार्वजनिक बयान जारी कर घटना पर दुख व्यक्त किया। उनकी मां ने बताया कि परिवार ने समीउल की मदद करने की कोशिश की थी और नंदिनी के पिता पैसे लेकर अस्पताल गए थे लेकिन कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया और धमकाया। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने परिवार को सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचने की सलाह दी थी।