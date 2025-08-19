"मां चाहती थी मैं मौसी से कर लूं शादी..."  इस एक्टर ने खोल दी अपने ही परिवार की पोल

नारी डेस्क: सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान ने हाल ही में अपने परिवार को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। उनका दावा है कि परिवार वाले उन पर शादी का दबाव बना रहे थे और वे चाहते थे कि फैसल अपनी आंटी से शादी कर लें। यानी कि उनकी मां अपनी कजिन के साथ अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। फैसल के इस दावे ने हड़कंप मचा दिया है।



आमिर खान और फैसल खान ने 'मेला' में साथ काम किया था और फैसल कई सालों से लोगों की नज़रों से दूर थे। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि आमिर और उनके परिवार ने सबको बताया था कि वह पागल हो गए हैं और उन्हें घर में बंद करके रखा था। अब उन्होंने एक सार्वजनिक बयान जारी किया है और सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है कि उन्होंने आमिर और उनके परिवार से नाता तोड़ लिया है।



फैसल ने कहा कि जब वो शादीशुदा नहीं थे, तब परिवार उनके पीछे पड़ा रहता था। उन्होंने बताया- "मेरा परिवार चाहता था कि मैं अपनी आंटी मेरी मां की पहली कजिन से शादी कर लूं। वे मुझ पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन मैंने यह रिश्ता ठुकरा दिया।" फैसल का कहना है कि शादी जैसे फैसले को किसी दबाव में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहना है कि इन बातों के चलते ही उन्होंने अपने परिवार से दूरी बना ली। क्याेंकि जब भी वह उनसे मिलते थे इस मुद्दे पर झगड़े होते थे



फैसल ने आमिर खान पर खुद को धमकाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि आमिर उन्हें धमकाने के लिए पुलिस भी घर पर लाए थे।

उनका तो यह भी दावा है कि आमिर खान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है और इस रिश्ते से उनका एक बच्चा भी है। फैसल खान को आमिर खान की फिल्म "मेला" (2000) से पहचान मिली थी। वे लंबे समय से फिल्मों से दूर रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ और बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं।

