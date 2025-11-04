54 के बाद तब्बू का फैशन A One,  दिखना है स्टाइलिश तो एक्ट्रेस से लें Inspiration

बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी एक्ट्रेस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। तब्बू की खूबसूरती और उनका फैशन सेंस देखकर यह उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस उम्र में भी उनका फैशन कई सारी बी-टाउन हसीनाओं को टक्कर देता है। 50 के बाद यहां महिलाएं अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर कंफ्यूज हो जाती हैं वहीं एक्ट्रेस का यूनिक फैशन महिलाओं के लिए इंस्पीरेशन है। चलिए आज आपको तब्बू की कुछ ऐसी ड्रेसेज दिखाते हैं जिनसे आप भी आइडियाज ले सकती हैं।

ब्लैक फुल स्लीव्स गाउन आप तब्बू का वियर कर सकती हैं। हल्के कर्ल, छोटी-छोटी बालियां, डॉर्क मेकअप के साथ आप भी एक्ट्रेस जैसी गॉर्जियस दिख सकती हैं। खासतौर पर किसी पार्टी या डिफ्रेंट ऑकेजन के लिए एक्ट्रेस का यह लुक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं तो तब्बू की यह सिल्वर वर्क ब्राइट ऑरेंज साड़ी परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। साइड मांगटीका, कानों में ईयररिंग्स, डॉर्क मेकअप के साथ यह लुक किसी वेडिंग में ट्राई कर सकती हैं।

जरुरी नहीं कि लहंगा सिर्फ यंग लड़कियां ही डाल सकती हैं। एक्ट्रेस जैसा मल्टी शेड यह लहंगा आप चाहें तो आसानी से वियर कर सकती हैं। कानों में हैवी ईयररिंग्स, बालों में बन और डॉर्क मेकअप के साथ आप भी एक्ट्रेस जैसे एज इज जस्ट नंबर वाली कहावत को सच कर सकती हैं।

अगर आप कुछ स्टाइलिश वियर करना चाहती हैं तो वन शॉल्डर रेड गाउन तब्बू का परफेक्ट रहेगा। कानों में छोटे-छोटे ईयररिंग्स, बालों में पोनी, डॉर्क मेकअप के साथ आप लुक में ग्लैमर का तड़का लगा सकती हैं।

तब्बू का यह गोल्डन सिल्क का लहंगा आप चाहें तो पहन सकती हैं। गले में नेकलेस, कानों में ईयररिंग्स, बालों में बन बनाकर हेयर एक्सेसरीज और डॉर्क मेकअप आपके लुक में चार-चांद लगा देगा।

ब्लैक गोल्डन यह साड़ी तब्बू की आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं। बालों को खुला छोड़, कानों में लॉन्ग ईयररिंग्स के साथ यह लुक आप किसी खास वेडिंग में ट्राई कर सकती हैं। सिंपल सॉबर इस साड़ी के साथ आप वेडिंग में डिफ्रेंट लुक ट्राई कर सकती हैं।

इंडिगो ब्लू कलर का यह विद आउट स्लीव गाउन आप चाहें तो ट्राई कर सकती हैं। बैचुलर पार्टी में ऐसा गाउन ट्राई आप भी एक्ट्रेस जैसी हॉट दिख सकती हैं।