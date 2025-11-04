07 NOVFRIDAY2025 8:31:43 PM
Nari

54 के बाद तब्बू का फैशन A One,  दिखना है स्टाइलिश तो एक्ट्रेस से लें Inspiration

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Nov, 2025 03:01 PM
54 के बाद तब्बू का फैशन A One,  दिखना है स्टाइलिश तो एक्ट्रेस से लें Inspiration

बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी एक्ट्रेस किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। तब्बू की खूबसूरती और उनका फैशन सेंस देखकर यह उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस उम्र में भी उनका फैशन कई सारी बी-टाउन हसीनाओं को टक्कर देता है। 50 के बाद यहां महिलाएं अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर कंफ्यूज हो जाती हैं वहीं एक्ट्रेस का यूनिक फैशन महिलाओं के लिए इंस्पीरेशन है। चलिए आज आपको तब्बू की कुछ ऐसी ड्रेसेज दिखाते हैं जिनसे आप भी आइडियाज ले सकती हैं। 

ब्लैक फुल स्लीव्स गाउन आप तब्बू का वियर कर सकती हैं। हल्के कर्ल, छोटी-छोटी बालियां, डॉर्क मेकअप के साथ आप भी एक्ट्रेस जैसी गॉर्जियस दिख सकती हैं। खासतौर पर किसी पार्टी या डिफ्रेंट ऑकेजन के लिए एक्ट्रेस का यह लुक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।   

PunjabKesari

अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं तो तब्बू की यह सिल्वर वर्क ब्राइट ऑरेंज साड़ी परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। साइड मांगटीका, कानों में ईयररिंग्स, डॉर्क मेकअप के साथ यह लुक किसी वेडिंग में ट्राई कर सकती हैं। 

PunjabKesari

जरुरी नहीं कि लहंगा सिर्फ यंग लड़कियां ही डाल सकती हैं। एक्ट्रेस जैसा मल्टी शेड यह लहंगा आप चाहें तो आसानी से वियर कर सकती हैं। कानों में हैवी ईयररिंग्स, बालों में बन और डॉर्क मेकअप के साथ आप भी एक्ट्रेस जैसे एज इज जस्ट नंबर वाली कहावत को सच कर सकती हैं। 

PunjabKesari

अगर आप कुछ स्टाइलिश वियर करना चाहती हैं तो वन शॉल्डर रेड गाउन तब्बू का परफेक्ट रहेगा। कानों में छोटे-छोटे ईयररिंग्स, बालों में पोनी, डॉर्क मेकअप के साथ आप लुक में ग्लैमर का तड़का लगा सकती हैं। 

PunjabKesari

तब्बू का यह गोल्डन सिल्क का लहंगा आप चाहें तो पहन सकती हैं। गले में नेकलेस, कानों में ईयररिंग्स, बालों में बन बनाकर हेयर एक्सेसरीज और डॉर्क मेकअप आपके लुक में चार-चांद लगा देगा।   

PunjabKesari

ब्लैक गोल्डन यह साड़ी तब्बू की आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं। बालों को खुला छोड़, कानों में लॉन्ग ईयररिंग्स के साथ यह लुक आप किसी खास वेडिंग में ट्राई कर सकती हैं। सिंपल सॉबर इस साड़ी के साथ आप वेडिंग में डिफ्रेंट लुक ट्राई कर सकती हैं।

PunjabKesari

इंडिगो ब्लू कलर का यह विद आउट स्लीव गाउन आप चाहें तो ट्राई कर सकती हैं। बैचुलर पार्टी में ऐसा गाउन ट्राई आप भी एक्ट्रेस जैसी हॉट दिख सकती हैं। 

PunjabKesari

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it