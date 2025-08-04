10 AUGSUNDAY2025 2:34:25 PM
आपके लिवर की सुरक्षा करेंगे ये 5 कुकिंग ऑयल, बस भूलकर भी न करें ये काम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Aug, 2025 12:40 PM
नारी डेस्क: अगर आपको फैटी लिवर (Fatty Liver) है या लिवर की सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं, तो खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल बहुत अहम भूमिका निभाता है। मानसून के इस मौसम में लिवर की समस्याएं बढ़ जाती हैं, ऐसे में गलत तेल लिवर पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है, जबकि कुछ हेल्दी तेल लिवर को डिटॉक्स करने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। फैटी लिवर के रोगियों के लिए बेस्ट कुकिंग ऑयल। 
 

ऑलिव ऑयल (Olive Oil)

मोनोसैचुरेटेड फैट से भरपूर यह तेल लिवर में जमा फैट को कम करने में मददगार है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर इस तेल को सलाद ड्रेसिंग या कम-तापमान पर खाना बनाने में प्रयोग करें

 कोकोनट ऑयल (Coconut Oil)

इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स (MCTs) होते हैं। यह फैट को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। इसके इस्तेमल से आप लिवर में फैट को जमा होने से राेक सकते हैं। 


फ्लैक्ससीड ऑयल (Flaxseed Oil)

यह तेल ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है, यह लिवर में सूजन कम करता है। ध्यान रखें इसका सीधा पकाने में इस्तेमाल न करें, इसे सलाद या ठंडे व्यंजनों में लें। 

एवोकाडो ऑयल (Avocado Oil)

यह दिल और लिवर दोनों के लिए फायदेमंद। हाई स्मोकिंग पॉइंट, यानी इसमें आप खाना भी पका सकते हैं। यह  कोलेस्ट्रॉल और लिवर एंजाइम लेवल को बैलेंस करता है

सरसों का तेल  (थोड़ी मात्रा में)

ओमेगा-3 और ओमेगा-6 से भरपूर यह तेल ब्लड फ्लो बढ़ाता है और लिवर की सफाई में मदद करता है। पर इसे सीमित मात्रा में ही उपयोग करें
 

इन तेलों से बचना चाहिए

-रिफाइंड तेल (Refined Oils)

-वनस्पति घी या ट्रांस फैट युक्त तेल

-डीप फ्राइंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने तेल

इन बातों का रखें ख्याल

खाना बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल सीमित करें। रोज़ाना 2-3 चम्मच से ज़्यादा तेल का सेवन न करें।  खाने को उबालकर, भाप में या ग्रिल करके बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। फाइबर युक्त डाइट (जैसे सब्ज़ियां, फल, ओट्स) और अल्कोहल से दूरी लिवर को हेल्दी रखने में मदद करती है

