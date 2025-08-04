10 AUGSUNDAY2025 2:29:33 PM
Nari

पाकिस्तान से आए थे पहलगाम हमले के आतंकी, चॉकलेट के रैपर ने खोल दी सारी पोल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Aug, 2025 11:53 AM
पाकिस्तान से आए थे पहलगाम हमले के आतंकी, चॉकलेट के रैपर ने खोल दी सारी पोल

नारी डेस्क: सूत्रों का कहना है कि चॉकलेट रैपर, पाकिस्तानी पहचान पत्र, सैटेलाइट फोन लॉग और अन्य कई साक्ष्य पहलगाम हमलावरों के तार पाकिस्तान से जोड़ते हैं। 28-29 जुलाई के बीच भारतीय एजेंसियों द्वारा बरामद किए गए साक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 29 जुलाई को लोकसभा में दिए गए भाषण की याद दिलाते हैं, जिसमें कहा गया था कि आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तान में हुई है। शाह ने कहा था- "पहली बार हमारे हाथ सरकार द्वारा जारी पाकिस्तानी दस्तावेज़ लगे हैं जो पहलगाम हमलावरों की राष्ट्रीयता को संदेह से परे साबित करते हैं।"


दस्तावेज़ों से खुली पाकिस्तान की पोल

ऑपरेशन महादेव के दौरान और उसके बाद एकत्र किए गए फोरेंसिक, दस्तावेज़ी और साक्ष्यों से निर्णायक रूप से पता चला कि पहलगाम आतंकी हमले के तीनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के वरिष्ठ सदस्य थे, जो हमले के दिन से ही दाचीगाम-हरवान वन क्षेत्र में छिपे हुए थे। गोलीबारी करने वाली टीम में कोई भी स्थानीय कश्मीरी शामिल नहीं था। सूत्रों के अनुसार, आतंकवादियों की पहचान ए++ कमांडर सुलेमान शाह (कोड नाम फैज़ल जट्ट) के रूप में हुई, जो मास्टरमाइंड और मुख्य शूटर था; ए-ग्रेड कमांडर अबू हमज़ा (कोड नाम अफ़ग़ान) दूसरा बंदूकधारी था; और ए-ग्रेड कमांडर यासी (कोड नाम जिब्रान) तीसरा बंदूकधारी और पीछे का सुरक्षाकर्मी था।


मतदाता पहचान पत्र भी बरामद

इन आतंकवादियों से पाकिस्तान का संबंध साबित करने के लिए सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी मतदाता पहचान पत्र भी बरामद किए। सुलेमान शाह और अबू हमजा की जेबों से पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा जारी दो लेमिनेटेड मतदाता पर्चियां मिलीं। मतदाता क्रमांक (फोटो खींचकर FIA को भेजे गए) क्रमशः लाहौर (NA-125) और गुजरांवाला (NA-79) की मतदाता सूचियों से मेल खाते हैं। इसके अलावा, उन्हें राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (NADRA) से जुड़ी स्मार्ट-आईडी चिप्स भी मिलीं। सूत्रों के अनुसार, एक क्षतिग्रस्त सैटेलाइट फोन से बरामद एक माइक्रोएसडी कार्ड में तीनों व्यक्तियों के NADRA बायोमेट्रिक रिकॉर्ड (उंगलियों के निशान, चेहरे के नमूने, वंशावली) थे, जिनसे उनकी पाकिस्तानी नागरिकता और चांगा मंगा (कसूर ज़िला) और रावलकोट, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के पास कोइयां गांव में उनके पते की पुष्टि हुई।


इस तरह पकड़ें गए आतंकवादी

सुरक्षा बलों को पाकिस्तान में निर्मित निजी सामान भी मिला। कराची स्थित चॉकलेट के रैपर उसी रकसैक में मिले जिसमें अतिरिक्त पत्रिकाएं थीं। रैपरों पर छपे लॉट नंबर मई 2024 में मुज़फ़्फ़राबाद, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भेजी गई एक खेप के थे। 21 अप्रैल को, आतंकवादी बैसरन से 2 किलोमीटर दूर हिल पार्क में एक मौसमी झोपड़ी ("ढोक") में रहने लगे। हिरासत में लिए गए दो कश्मीरी मददगारों, परवेज और बशीर अहमद जोथर ने उन्हें रात भर पनाह देने और पका हुआ खाना उपलब्ध कराने की बात कबूल की। हमले वाले दिन, वे बैसरन घास के मैदान तक पैदल गए, जो सुलेमान शाह के गार्मिन डिवाइस से मिले जीपीएस वेपॉइंट्स से स्पष्ट था, जो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताई गई गोलीबारी की सटीक स्थिति से मेल खाते थे।इसके बाद उन्होंने गोलीबारी की और फिर उत्तर-पूर्व में दाचीगाम की ओर भाग गए। घटनास्थल पर कारतूस के खोल मिले थे जो 28 जुलाई को बरामद तीन एके-103 राइफलों से मेल खाते थे।


 एक फटी कमीज से मिले सबूत

 पहलगाम में मिली एक फटी कमीज पर लगे खून से निकाले गए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइल दाचीगाम में बरामद तीनों शवों के डीएनए के समान थे। डिजिटल फुटप्रिंट का पता लगाने पर पता चला कि तीनों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक सैटेलाइट फोन (IMEI 86761204-XXXXXX) 22 अप्रैल से 25 जुलाई के बीच हर रात इनमारसैट-4 F1 को पिंग कर रहा था; त्रिकोणमिति ने खोज ग्रिड को हरवान जंगल के अंदर 4 किमी² तक सीमित कर दिया। 28 जुलाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने उन तीन लोगों को मार गिराया जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें 26 नागरिक ज्यादातर हिंदू पर्यटक बैसरन घास के मैदान में मारे गए थे। 
 

