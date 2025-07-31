बच्चे को स्कूल में अकेला छोड़कर चली गई टीचर, बाहर निकलने लगा तो फंस गई गर्दन

नारी डेस्क: आज कल बच्चों के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसके बारे में जानकर माता- पिता की चिंता बढ़ती जा रही है। अब तो बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां स्कूल की लापरवाही के चलते एक बच्चे की जान जाते-जाते बच गई। इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं।



स्कूल में ही रह गया बच्चा

मामला है बिहार के कटिहार जिले का जहां कटिहार नगर निगम क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ताजगंज फसिया में क्लास 3 में पढ़ने वाला गौरव कुमार के साथ जो हुआ वह काफी डरा देने वाला था। बताया गया कि इस बच्चे की क्लास में आंख लग गई जब सभी बच्चे छुट्टी होते ही स्कूल निकल गए वह वहीं साेता रह गया। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल प्रशासन को मालूम ही नहीं था कि एक बच्चा अंदर है और वह गेट को ताला लगाकर चले गए।



खिड़की से बाहर निकाला गया बच्चा

जब बच्चे की आंख खोली तो वह डर गया और मदद के लिए रोने लगा। जब आस-पास के लोगों तक उसकी आवाज पहुंची तो तत्काल स्कूल प्रशासन को कॉल किया गया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। बच्चे को किसी तरीके से खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान उसका सिर फंस गया। हालांकि किसी तरीके से उसे बचाकर बाहर निकाला गया।



स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग

बच्चे की मां ने कहा- स्कूल बंद करने से पहले हर क्लास की जांच होनी चाहिए, लेकिन यहां तो किसी को परवाह ही नहीं थी। मेरा बच्चा नींद में था और क्लास में ही बंद रह गया। अगर वक्त पर लोग न देखते तो कुछ भी हो सकता था।' इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई जा रही है।