झूठी निकली निक्की  को आग लगाने की कहानी!  पड़ोसियों ने सबूत दिखाकर खोल दी पूरी पोल

  Updated: 26 Aug, 2025 08:18 AM
झूठी निकली निक्की  को आग लगाने की कहानी!  पड़ोसियों ने सबूत दिखाकर खोल दी पूरी पोल

नारी डेस्क: ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग को लेकर कथित तौर पर अपने पति और ससुराल वालों द्वारा जलाई गई निक्की भाटी की नृशंस हत्या की पुलिस द्वारा जांच के दौरान, पड़ोसियों ने ऐसे दावे किए जिससे पूरा मामला ही पलटता हुआ नजर आया। पड़ोसियों की मानें तो विपिन ने नहीं बल्कि निक्की ने खुद को आग लगाई है, उन्होंने निक्की की बहन पर भी सवाल उठाए हैं।


घटना के वक्त घर से बाहर था निक्की का पति

पड़ोसियों का कहना है कि जिस समय आग लगी थी, विपिन घर पर नहीं था. केवल निक्की व उसकी बहन कंचन घर में मौजूद थीं। वीडियो में घर में आग और चीख-पुकार दिख रही है और विपिन के परिवार के सदस्य अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पड़ोसियों ने तो यह भी कहा कि जब निक्की जल रही तो उसकी बहन उसे बचाने की बजाय वीडियो क्यों बना रही थी? उनकी मानें तो सच्चाई छिपाई जा रही है।


इंस्टाग्राम रील थी झगड़े का कारण

पड़ोसियों का यह भी दावा है कि  निक्की और उसकी बहन कंचन की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी भाटी परिवार में विवाद चल रहा था। सिरसा गांव के निवासियों ने आरोप लगाया कि एक ही परिवार में विवाहित दोनों बहनें अपने घर से ब्यूटी पार्लर चलाती थीं और इंस्टाग्राम पर सक्रिय थीं, जहां वे मेकओवर रील पोस्ट करती थीं, जिस पर उनके पति विपिन और रोहित भाटी को आपत्ति थी।एक अन्य स्थानीय निवासी ऋषभ ने 11 मार्च को इस मुद्दे पर बहनों और उनके पतियों के बीच हुए झगड़े का ज़िक्र किया।
 

 निक्की के परिवार ने पड़ोसियों के दावे किए खारिज

स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि विपिन किराने की दुकान चलाने में अपने पिता की मदद करता था, जबकि रोहित व्यवसाय करता था, और परिवार के पास खेती की ज़मीन भी थी। हालांकि, निक्की के परिवार ने इन दावों को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि उसकी हत्या सिर्फ़ दहेज उत्पीड़न के कारण की गई थी। निक्की को गुरुवार रात उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर पीटा और आग लगा दी।कंचन द्वारा रिकॉर्ड किए गए हमले के विचलित करने वाले वीडियो में निक्की को उसके बालों से घसीटा गया और बाद में आग की लपटों में सीढ़ियों से नीचे उतारा गया, जिसके बाद वह गिर गई। दिल्ली के एक अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

