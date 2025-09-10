12 SEPFRIDAY2025 1:02:44 PM
नवरात्रि-दिवाली में और रुलाएगा Gold ! श्राद्ध में भी एक लाख के पार हुआ सोने का दाम

  • Updated: 10 Sep, 2025 03:21 PM
नवरात्रि-दिवाली में और रुलाएगा Gold ! श्राद्ध में भी एक लाख के पार हुआ सोने का दाम

नारी डेस्क: श्राद्ध पक्ष में भले ही सोना-चांदी नहीं, लेकिन इस दौरान दामों में कई उतार- चढ़ाव देखने को मिलता है।  पितृ पक्ष 2025 शुरू होते ही जहां पहले दिन सोना सस्ता हुआ था, पर अब एक बार फिर सोने के दामों ने ऊंची छलांग लगा दी है। बुधवार को सोने की कीमतें एक लाख के स्तर से ऊपर रहीं और नई ऊंचाइयों को छू गईं। ऐसे में सवाल यह है कि नवरात्रि और दिवाली के आस-पास तो सोना और भी रूला सकता है


ये है आज के दाम

इंडिया बुलियन रेट्स के अनुसार, फाइलिंग के समय, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम के लिए सोने की कीमत 1,09,440 रुपये थी। मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 5,080 रुपए उछलकर 1,12,750 रुपए प्रति 10 ग्राम  पर पहुंच गया था। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को सोना 66 रुपये की गिरावट के साथ 1,09,409 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 626 रुपये की गिरावट के साथ 1,24,144 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो पहले 1,24,770 रुपये पर बंद हुई थी।


दिवाली में और बढ़ेंगे दाम

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट (Goldman Sachs report) के अनुसार, अगर यह तेजी बरकरार रही तो अगले साल इसके दाम 4500 डॉलर तक पहुंच सकते हैं। भारत में यह कीमत 1.45 लाख के करीब होगी। विशेषज्ञ यह भी अनुमान जता रहे हैं कि इस साल दीवाली पर ही सोना सवा लाख का स्तर भी छू सकता है। पिछले धनतेरस को सर्राफा बाजारों में सोना 78846 रुपये प्रति ग्राम के रेट पर खुला था।


इस महीने  7,087 रुपए महंगा हुआ सोना

इस महीने यानी सितंबर में ही सोना 7,087 रुपए महंगा हो चुका है। 31 अगस्त को ये 1,02,388 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत इस दौरान 7,198 रुपए बढ़ी है। 31 अगस्त को ये 1,17,572 रुपए पर थी। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतों में तेजी को अमेरिका से मिले कमजोर आर्थिक संकेतों से बल मिला है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। इस साल अब तक सोने की कीमत 33,313 रुपए (40%) बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,09,475 रुपए का हो गया है।
 

