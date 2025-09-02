लंबी बीमारी के बाद मशहूर एक्टर का हुआ निधन, पीछे छोड़ गए करोड़ों की संपत्ति

नारी डेस्क: फिल्म जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है। 'डांसेस विद वुल्व्स' अभिनेता ग्राहम ग्रीन का 1 सितंबर को टोरंटो में लंबी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध कनाडाई First Nations अभिनेता थे और Dances with Wolves (1990) में Kicking Bird की भूमिका के लिए Academy Award nomination प्राप्त कर चुके थे। उनकी उम्र 73 वर्ष थी, वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे।



73 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर ग्रीन के एजेंट ने यह दुखद खबर सांझाा की। बयान में लिखा गया- ‘ग्राहम ग्रीन एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी नैतिकता, आचरण और चरित्र की महानता हमेशा याद रखी जाएगी, जिंदगी में उनकी कमी हमेशा खलेगी। आखिरकार आप इस जिंदगी से आजाद हो गए। अब स्वर्ग के द्वार पर आपको सुसान स्मिथ मिलेंगी.’। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ग्रीन किस बीमारी से पीड़ित थे।



अपने पीछे छोड़ गए खासी विरासत

बताया जा रहा है एक्टर अपने पीछे खासी विरासत छोड़ गए, उनके नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर्स है। Greene ने Dances with Wolves में अपने उल्लेखनीय अभिनय के लिए Best Supporting Actor के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया, यह फिल्म Best Picture समेत 7 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली थी।उनके सह-कलाकारों ने उन्हें हमेशा मोरल, चारित्रिक, और प्रभावशाली व्यक्ति कहा है। उनके निधन पर Lou Diamond Phillips, Gil Birmingham, और Robert Patrick जैसे अभिनेताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजली अर्पित की।

