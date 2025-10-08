08 OCTWEDNESDAY2025 1:19:39 PM
मौत से जंग हारे राजवीर जवंदा,  सिंगर के परिवार के साथ ढाल बनकर खड़ी रही पूरी पंजाबी इंडस्ट्री

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Oct, 2025 11:14 AM
नारी डेस्क:  पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे फैंस को बेहद बड़ा झटका लगा है।  हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक जानलेवा बाइक दुर्घटना के बाद राजवीर जवंदा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, आखिरकार मौत जीत गई और जिंदगी हार गई। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, जहां  उनका परिवार और दोस्त उनके जल्द स्वस्थ होने और किसी चमत्कार की कामना कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

पंजाबी इंडस्ट्री के उनके दोस्त भी अस्पताल के बिलों का भुगतान करने में मदद कर रहे थे। कुछ दिन पहले राजवीर जवंदा की मां ने बताया कि उनके बेटे के पंजाबी इंडस्ट्री के दोस्त उनके इलाज के खर्च में मदद कर रहे हैं। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजवीर की मां ने यह भी बताया था कि उनके शुभचिंतक और सहकर्मी नियमित रूप से परिवार को खाने-पीने की चीज़ें भेजते रहते हैं।
 डॉक्टरों ने राजीव की मस्तिष्क का एमआरआई किया, जिसमें महत्वपूर्ण हाइपोक्सिक परिवर्तन दिखाई दिए। दूसरी ओर, रीढ़ की हड्डी के एमआरआई से पता चला कि ग्रीवा क्षेत्र में गंभीर क्षति हुई है, जिससे उनके कुछ अंगों में कमज़ोरी आ गई थी।  चोटों के कारण उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था।  बता दें कि राजवीर अपने दोस्तों के साथ शिमला जा रहे थे, तभी बद्दी में उनका एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया। राजवीर को बाइक से घूमना बहुत पसंद है और वह 1300 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहे थे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। गायक के सिर गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं।

