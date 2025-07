फेमस पंजाबी एक्ट्रेस के पिता पर क्लिनिक में घुसकर हुआ जानलेवा हमला, बदमाशों ने चलाई गोलियां

नारी डेस्क: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री तानिया इस वक्त काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। दरअसल, उनके पिता डॉ. अनिलजीत कंबोज पर अज्ञात बदमाशों ने सरेआम गोलीबारी कर दी है। ये वारदात शुक्रवार दोपहर पंजाब के मोगा जिले के कोट ईसे खां कस्बे में हुई, जहां डॉ. कंबोज अपने निजी क्लिनिक हरबंस नर्सिंग होम में मरीजों का इलाज कर रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो अज्ञात हमलावर मरीज बनकर क्लिनिक में दाखिल हुए। वे पहले डॉक्टर कंबोज से कुछ देर बातचीत करते रहे और फिर अचानक गोलियां चला दीं। गोली लगने से डॉ. अनिलजीत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

Punjabi actress Tania’s father, Dr. Anil Jit Singh Kamboj, was shot by two unidentified men at his clinic in Kot Ise Khan, Moga. The attackers posed as patients and fired at close range, critically injuring him. He was rushed to a private hospital where he remains in serious… pic.twitter.com/GVJEkOAeKu