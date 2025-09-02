05 SEPFRIDAY2025 9:55:26 PM
  • Edited By Monika,
  • Updated: 02 Sep, 2025 12:22 PM
तलाक के बाद फिर पड़ी प्या में, धनश्री वर्मा ने फराह खान के व्लॉग में किया बड़ा खुलासा

नारी डेस्क : युजवेंद्र चहल की एक्स-वाइफ और डांसर-एक्ट्रेस धनश्री वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका कोई डांस वीडियो नहीं बल्कि उनके निजी रिश्तों पर दिया गया बयान है। हाल ही में फराह खान के व्लॉग में शामिल हुईं धनश्री ने खुलकर अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बातें कीं। 

तलाक के बाद भी चहल से बात करती हैं 

धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मार्च 2025 में तलाक ले लिया था। दोनों करीब चार साल तक शादीशुदा जिंदगी में साथ रहे। फराह खान ने जब उनसे इस बदलाव के बारे में सवाल किया तो धनश्री ने साफ कहा कि तलाक के बावजूद वे चहल के संपर्क में हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया मैं युजी से मैसेज के जरिए बात करती हूं। वह मुझे आज भी ‘मां’ बुलाते हैं, वह बहुत प्यारे हैं। अब हमारे बीच सब कुछ सामान्य और ठीक है।

PunjabKesari

रणबीर कपूर का कर चुकी हैं इलाज

बातचीत के दौरान धनश्री ने अपने करियर से जुड़ा एक दिलचस्प राज भी खोला। उन्होंने बताया कि वह एक्ट्रेस और डांसर होने के साथ-साथ डेंटिस्ट भी हैं। करीब तीन साल तक उन्होंने बांद्रा और लोखंडवाला में अपना क्लिनिक चलाया था, जहां कई टीवी और फिल्म स्टार्स आते थे। बता दे की इसी दौरान उन्होंने रणबीर कपूर का भी डेंटल ट्रीटमेंट किया था। फराह खान ने मजाक में पूछा, तुमने रणबीर के मुंह के अंदर देखा, कैसा था? इस पर धनश्री हंसते हुए बोलीं, “वह मेरा काम था। रणबीर काफी हेल्दी थे।

PunjabKesari

शो ‘राइज एंड फॉल’ में दिखेंगी

धनश्री जल्द ही एक नए रियलिटी शो में नजर आने वाली हैं। वह अशनीर ग्रोवर के शो ‘राइज एंड फॉल’ की कंटेस्टेंट होंगी। यह शो 6 सितंबर से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा।

फराह खान ने की घर और जर्नी की तारीफ

व्लॉग में फराह खान ने पहले तो धनश्री के घर की तारीफ की, फिर उनकी निजी जिंदगी पर सवाल किए। फराह ने कहा कि पहले वह माता-पिता के साथ रहती थीं, फिर शादी के बाद युजवेंद्र के साथ। अब पहली बार अकेले रह रही हैं। फराह ने यह भी याद दिलाया कि चहल और धनश्री उनकी पार्टी में भी साथ आए थे। इन बातों से साफ झलक रहा था कि तलाक के बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है।


 

