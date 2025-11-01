सुशांत की मौत से पहले मिली थी डरावनी चेतावनी, वह जिंदा नहीं बचेगा… बहन ने किए खौफनाक खुलासे

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भले ही चार साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यह दर्द आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में ताजा है। अब उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बार फिर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को सुशांत की मौत से महीनों पहले ही चेतावनी मिल गई थी कि "वह मार्च 2020 के बाद जिंदा नहीं रहेगा"।

श्वेता सिंह कीर्ति का सनसनीखेज बयान

श्वेता सिंह ने हाल ही में यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सुशांत की मौत को लेकर कई चौंकाने वाली बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि एक तांत्रिक ने उनके परिवार को पहले ही आगाह कर दिया था कि सुशांत पर काला जादू किया जा रहा है और वह मार्च 2020 के बाद ज़िंदा नहीं रहेगा।

उन्होंने बताया,

“हम एक पढ़े-लिखे, वैज्ञानिक सोच वाले परिवार से हैं। इसलिए हमने कभी ऐसे दावों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन बाद में जब सब कुछ हुआ, तो हमें एहसास हुआ कि चेतावनी शायद सच थी।” यह बात सुनकर परिवार सन्न रह गया, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया।

मनोचिकित्सक ने भी दी थी चेतावनी

श्वेता ने बताया कि अपने भाई की मौत के बाद जब उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक सत्र में हिस्सा लिया, तो वहां उन्हें बताया गया कि सुशांत की ज़िंदगी में किसी को जानबूझकर भेजा गया था, ताकि उसे भावनात्मक रूप से तोड़ा जा सके। “मनोचिकित्सक ने कहा कि किसी को उनके जीवन में इसलिए डाला गया ताकि वो अंदर से टूट जाएं। भाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके आसपास के लोग उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे।” यह बात सुनकर श्वेता और परिवार गहरे सदमे में थे।

काले जादू की थी बात

श्वेता के अनुसार, उनकी बड़ी बहन को एक दिन फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि सुशांत किसी काले जादू के प्रभाव में हैं। फोन करने वाले ने दावा किया कि सुशांत मार्च 2020 के बाद नहीं बच पाएंगे। हालांकि परिवार ने इसे अंधविश्वास बताकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब जब श्वेता पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें लगता है शायद उस फोन कॉल में सच्चाई थी।

रिया चक्रवर्ती पर फिर साधा निशाना

श्वेता ने इस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत से कुछ समय पहले रिया ने इंस्टाग्राम पर एक अजीब कविता पोस्ट की थी, जिसे देखकर उन्हें बेहद असहज महसूस हुआ। “उसने लिखा था ‘तुम बहुत ऊपर उड़ रहे हो, तुम्हारे पंख काटने पड़ेंगे।’ और भाई ने उस कविता को लाइक किया था। मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा क्यों लिखी उसने ये बात?” श्वेता के मुताबिक, यह पोस्ट अब जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो और भी बेचैन करने वाली लगती है।

मनोचिकित्सक की सलाह के बाद देखी रिया की पोस्ट

श्वेता ने बताया कि जब मनोचिकित्सक ने कहा कि सुशांत की जिंदगी में किसी को जानबूझकर भेजा गया था, तो उन्होंने रिया का इंस्टाग्राम दोबारा चेक किया। उसी समय उन्हें वह कविता वाली पोस्ट मिली जिसने उनका दिल दहला दिया। “जब मैंने उस कविता को फिर पढ़ा तो मेरा मन विचलित हो गया। क्योंकि उस वक्त वो मेरे भाई की जिंदगी में थी, और ये सब बातें अब बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं।”

कड़ियांं जोड़ने की कोशिश

श्वेता ने आगे कहा कि उन्होंने अपने भाई के आखिरी कुछ महीनों को, रिया की पोस्ट्स को और मनोचिकित्सक की बातों को जोड़ने की कोशिश की। “अब सब बातें एक-दूसरे से जुड़ती नज़र आती हैं। मनोवैज्ञानिक की चेतावनी, तांत्रिक का फोन, और भाई का अचानक जाना सब जैसे एक ही कहानी का हिस्सा हैं।”

आज भी बाकी हैं सवाल

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को CBI और NCB जैसी एजेंसियां जांच कर चुकी हैं, लेकिन उनके परिवार और फैंस के मन में अब भी कई सवाल बाकी हैं। श्वेता के ताजा खुलासों ने एक बार फिर पुराने जख्मों को हरा कर दिया है और इस रहस्यमयी केस में नई बहस छेड़ दी है।

“भाई सिर्फ एक अभिनेता नहीं था, वो हमारे घर की रूह था। आज भी जब कोई पुराना गाना सुनती हूं, तो उसकी मुस्कान याद आ जाती है।” — श्वेता सिंह कीर्ति