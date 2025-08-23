26 AUGTUESDAY2025 2:56:03 PM
अभी भी अपनी शादी बचाने में लगी है सुनीता आहूजा , गोविंदा से बोली- प्लीज वापस आ जो

नारी डेस्क: बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते में पिछले कुछ समय से खटास की खबरें आ रही हैं। खबरें है कि सुनीता ने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दे दी है, इतना ही नहीं उन्होंने अपने पति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इस सब के बीच वह यह भी चाहती हैं कि उनका घर ना टूटे, इसलिए उन्होंने गोविंदा से एक भावुक अपील की है। 

ईटाइम्स के अनुसार, सुनीता ने ईट ट्रैवल रिपीट को दिए इंटरव्यू में गोविंदा से कहा- "वापस आ जा तू यार, ये घर तेरे बिना अधूरा है।"यह बयान सुनकर उनके चाहने वाले भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इतने सालों पुराने रिश्ते में दरार कैसे आ गई। सुनीता आहूजा ने इंटरव्यू में कहा-  "वो, मेरे जैसा गोविंदा को कोई प्यार नहीं कर सकता, न ही कोई उसे इतना समझ सकता है."।

इस दौरान सुनीता ने इमोश्नल होते हुए कहा-  ", वापस आजा गोविंदा तू यार. मेरा ची ची तू आजा वापस ची ची, आजा मेरे पास ची ची. "।  इससे पहले खबरें आई थी कि  सुनीता आहूजा ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत गोविंदा से तलाक के लिए अर्जी दी है। वहीं तलाक की चर्चा के बीच गोविंदा को पहली बार बीते दिन एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसके बाद लोग उन्हें लेकर तरह- तरह की बातें कर रहे हैं। 
गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी। दोनों की जोड़ी हमेशा से फैंस के बीच "आदर्श कपल" मानी जाती रही है।उनके दो बच्चे हैं  यशवर्धन और टीना आहूजा हैं। खबरों के अनुसार, गोविंदा और सुनीता के बीच पिछले कुछ सालों से आपसी मतभेद चल रहे हैं।सुनीता कई बार मीडिया के सामने अपने मन की बात कह चुकी हैं। वहीं गोविंदा फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। सुनीता ने एक बार कहा था कि-"हमारी जिंदगी की इतनी लंबी कहानी है, इसे यूं खत्म नहीं होना चाहिए।"फैंस अब यही दुआ कर रहे हैं कि इस कपल के बीच की गलतफहमियां दूर हों और यह कपल फिर से पहले की तरह खुशहाल जिंदगी जी सके।

