02 DECTUESDAY2025 8:42:08 PM
Nari

स्कूली बच्चों के सुसाइड मामले:  क्लासमेट, टीचर या पेरेंट्स कौन है इन मासूमों का आरोपी?

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Nov, 2025 03:06 PM
स्कूली बच्चों के सुसाइड मामले:  क्लासमेट, टीचर या पेरेंट्स कौन है इन मासूमों का आरोपी?

नारी डेस्क:  जैसे-जैसे स्टूडेंट की आत्महत्या पर गुस्सा बढ़ रहा है, एक्सपर्ट्स "मानसिक रूप से स्वस्थ स्कूल" बनाने के लिए सुधार की मांग कर रहे हैं, जबकि गुस्साए पेरेंट्स एसोसिएशन ऐसे मामलों से जुड़े संस्थानों को "सरकारी टेकओवर" करने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर, फोकस युवाओं की और जानें जाने से रोकने के लिए सिस्टमैटिक बदलावों पर है। मंगलवार को, नई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल का 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट, जो कभी "अगला शाहरुख खान" बनने का सपना देखता था, ने अपने टीचरों द्वारा महीनों तक कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद, एक जानलेवा कदम उठाया और ओवरग्राउंड राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूद गया।

PunjabKesari
हर काई है जिम्मेदार

इस दुखद घटना पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है, कुछ लोग स्कूलों को दोषी ठहरा रहे हैं और दूसरे माता-पिता का साथ दे रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नेहा किरपाल चेतावनी देती हैं कि ऐसा बंटवारा गलत है। वह इस बात पर ज़ोर देती हैं कि “सुसाइड करना सबकी ज़िम्मेदारी है जिसमें टीचर, माता-पिता, देखभाल करने वाले, स्टाफ़ और पूरा समुदाय शामिल है और कोई भी इससे खुद को बचा नहीं सकता। उनका कहना है कि - "PTA और स्कूल एसोसिएशन को सुसाइड की समस्या को सिस्टम से और बचाव के तरीके से सुलझाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सुसाइड के विचार शायद ही कभी अचानक आते हैं और असर दिखाते हैं वे कई फेजे से गुजरते हैं, जिन्हें अक्सर मिथकों या सोच की वजह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।


संकेतों को पहचानना जरूरी

अमाहा हेल्थ और इंडिया मेंटल हेल्थ अलायंस के को-फ़ाउंडर किरपाल ने PTI को बताया- "अचानक लगे सदमे की पब्लिक कहानी अक्सर समाज को ज़िम्मेदारी से बचा लेती है, भले ही चेतावनी के संकेत आमतौर पर मौजूद होते हैं। इन संकेतों को जल्दी पहचानना और बच्चे के लिए सुरक्षित और सपोर्टिव तरीके से जवाब देना बहुत ज़रूरी है।" हाल के हफ़्तों में ऐसी कई दुखद घटनाएं हुई हैं। दिल्ली के मामले के अलावा, मध्य प्रदेश के रीवा में एक 17 साल की क्लास-11 की स्टूडेंट ने एक मेल टीचर पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद सुसाइड कर लिया।


15-29 साल के युवा ज्यादा कर रहे सुसाइड 

इस महीने की शुरुआत में, जयपुर में एक नौ साल की लड़की ने अपने प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग की चौथी मंज़िल से छलांग लगा दी। क्लास-4 की स्टूडेंट को कथित तौर पर कई महीनों तक अपने स्कूल में लगातार बुलीइंग का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके क्लासमेट्स से गाली-गलौज भी शामिल थी। एक्सपर्ट्स स्कूली बच्चों में सुसाइड के बढ़ते ट्रेंड पर रोशनी डालते हैं, यह बताते हुए कि भारत में "दुनिया भर में सुसाइड के बोझ का एक-तिहाई हिस्सा है, और सुसाइड अब 15-29 साल के युवाओं में मौत का मुख्य कारण है"। ऐसे में किरपाल ने  मीडिया समेत सभी स्टेकहोल्डर्स से, अलग-अलग घटनाओं की डिटेल्स बताने से आगे बढ़कर काम करने की अपील की।

PunjabKesari
बच्चे नहीं कर पाते  माता- पिता पर भरोसे

"मेंटली हेल्दी स्कूलों" को ज़रूरी बनाने वाले कानून पर जोर देने की जरुरत। "'मेंटली हेल्दी स्कूल'' के नाम से जानी जाने वाली ग्लोबल पहले  हैं, जो यह देखती हैं कि कोई स्कूल मेंटली हेल्दी इंस्टीट्यूशन के तौर पर क्वालिफ़ाई करने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग, काउंसलर की उपलब्धता और रिसोर्स एलोकेशन जैसे एरिया में ज़रूरी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है या नहीं। अभी, हमारा स्कूल सिस्टम पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी कमी का सामना कर रहा है, जिसमें बहुत कम काउंसलर, काफ़ी ट्रेनिंग, लिमिटेड बजट और स्ट्रक्चर्ड मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क की कमी है। साइकोलॉजिस्ट ने  खराब माहौल पर ज़ोर दिया जिसका सामना कई स्टूडेंट्स करते हैं, जहां टीचर्स जो खुद दबाव में होते हैं, अक्सर बुलिंग या हैरेसमेंट को ठीक करने में नाकाम रहते हैं। चिंता की बात यह है किक बच्चे अक्सर अपने माता-पिता पर भी भरोसा नहीं कर पाते, जिससे बड़ों पर से उनका भरोसा उठ जाता है -- एक ऐसी बात जिसे उन्होंने बच्चे की मेंटल हेल्थ की यात्रा में “सबसे ज़्यादा नुकसानदायक” बताया।


 स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही 

दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम ने स्कूलों को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने स्कूलों के अंदर “गहरी जड़ें जमा चुकी नाकामियों” की ओर इशारा किया, और उन्हें “कमर्शियलाइज़्ड, इनसेंसिटिव और डिफेंसिव” बताया। उन्होंने कहा, -“मुझे पक्का पता है कि इन स्कूलों में बच्चों की शिकायतें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं, और प्रिंसिपल कभी-कभी बच्चे पर ही इल्ज़ाम लगाकर चिंताओं को टाल देते हैं। ऐसे कई स्कूल सिर्फ़ कागज़ों पर काउंसलर रखते हैं, जबकि एंटी-बुलिंग कमेटियां और PTA ज़्यादातर छिपी रहती हैं या इनएक्टिव रहती हैं।” गौतम ने स्कूल मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्शन लेने, स्कूल की मान्यता तुरंत कैंसल करने और सरकार द्वारा टेकओवर करने की मांग की।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it