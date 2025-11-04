07 NOVFRIDAY2025 8:30:51 PM
Nari

पेट के कैंसर की आख़िरी स्टेज में क्या होता है शरीर के साथ? कैसे पहचानें शुरुआती लक्षण

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Nov, 2025 09:49 AM
पेट के कैंसर की आख़िरी स्टेज में क्या होता है शरीर के साथ? कैसे पहचानें शुरुआती लक्षण

नारी डेस्क:  पेट का कैंसर (Stomach Cancer) एक गंभीर और धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। इसकी शुरुआती स्टेज में लक्षण बहुत हल्के होते हैं, लेकिन जब बीमारी स्टेज 4 तक पहुंचती है, तो यह शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर देती है। स्टेज 4 को एडवांस या मेटास्टेटिक स्टेज कहा जाता है, क्योंकि इस समय कैंसर पेट से निकलकर लिवर, फेफड़ों और दूसरे अंगों में फैल जाता है। इस स्टेज पर लक्षण बहुत स्पष्ट हो जाते हैं और इलाज चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं कि पेट के कैंसर की चौथी स्टेज में शरीर में क्या-क्या बदलाव आते हैं, इलाज के क्या विकल्प हैं और मरीज के बचने की कितनी संभावना होती है।

  पेट के कैंसर की स्टेज 4 क्या होती है?

पेट के कैंसर की चौथी स्टेज यानी Stage 4 Stomach Cancer वह स्थिति है जब कैंसर के सेल्स अपने मूल स्थान (पेट की परत या टिश्यू) से बाहर निकलकर लिवर, फेफड़ों, लिम्फ नोड्स या अन्य अंगों तक फैल जाते हैं। इसे “मेटास्टेटिक कैंसर” कहा जाता है। यह सबसे एडवांस स्टेज होती है, जहां बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी होती है और ट्यूमर को सर्जरी से पूरी तरह निकालना संभव नहीं रहता।

PunjabKesari

 पेट के कैंसर की चौथी स्टेज के लक्षण

जब कैंसर स्टेज 4 में पहुंचता है, तब शरीर पर कई गंभीर लक्षण नजर आने लगते हैं। इनमें शामिल हैं –

पेट का गुब्बारे की तरह फूलना: इस स्टेज में पेट के अंदर तरल पदार्थ (Fluid) जमा होने लगता है, जिससे पेट बाहर की ओर उभरा हुआ दिखता है और भारीपन महसूस होता है।

 लगातार उल्टी और जी मिचलाना: पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे मरीज को बार-बार उल्टी आती है या खाने के बाद मतली महसूस होती है।

मल में खून आना: यह एक गंभीर संकेत है। कैंसर कोशिकाएं पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती हैं जिससे ब्लीडिंग होती है, जो मल के साथ बाहर आती है।

तेज और लगातार पेट दर्द: पेट या ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है। कई बार यह दर्द असहनीय हो जाता है और नींद या भूख पर असर डालता है।

पीलिया होना: जब कैंसर लिवर तक फैल जाता है, तो Jaundice यानी पीलिया के लक्षण दिखने लगते हैं। आंखें और त्वचा पीली पड़ने लगती हैं।

 तेजी से वजन कम होना: कैंसर शरीर की ऊर्जा को खत्म करने लगता है। भूख कम हो जाती है और वजन अचानक तेजी से गिरने लगता है।

 खाने-निगलने में कठिनाई: कैंसर ट्यूमर अगर भोजन नली (Esophagus) के पास फैल जाता है तो निगलने में तकलीफ होती है और मरीज खाना नहीं खा पाता।

पेट के कैंसर को बुलावा देती हैं ये 5 बुरी आदतें, तुरंत सुधारें!

 पेट के कैंसर की चौथी स्टेज का इलाज

स्टेज 4 पर आने के बाद पेट के कैंसर का इलाज कठिन हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं। डॉक्टर इलाज का उद्देश्य मरीज के जीवन को बेहतर बनाना और कैंसर की ग्रोथ को रोकना मानते हैं।

1. कीमोथेरैपी (Chemotherapy)

यह सबसे आम उपचार है जिसमें दवाइयों के जरिए कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ को रोका जाता है। इससे दर्द में राहत और ट्यूमर का आकार कम करने में मदद मिलती है।

2. इम्यूनोथेरैपी (Immunotherapy)

इस पद्धति में शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है ताकि वह कैंसर सेल्स से खुद लड़ सके। यह आधुनिक और प्रभावी उपचार माना जाता है।

3. रेडिएशन थेरैपी (Radiation Therapy)

रेडिएशन बीम की मदद से कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है। यह आमतौर पर उन मरीजों को दी जाती है जिनमें दर्द बहुत ज्यादा होता है या ट्यूमर बड़ा हो गया हो।

4. पैलिएटिव सर्जरी और गैस्ट्रिक बायपास

जब खाना निगलने में परेशानी होती है या ट्यूमर ब्लॉकेज बनाता है, तो डॉक्टर गैस्ट्रिक बायपास या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कर सकते हैं। इससे भोजन पचाने और निगलने में आसानी होती है तथा मरीज को दर्द से राहत मिलती है।

 डॉक्टर क्या कहते हैं?

विशेषज्ञों का कहना है कि स्टेज 4 में मरीज की जीवन गुणवत्ता (Quality of Life) को बेहतर बनाना सबसे अहम है। इसलिए हर मरीज के लिए इलाज उसकी स्थिति, उम्र और शरीर की क्षमता के अनुसार तय किया जाता है। अगर बीमारी को समय रहते पहचान लिया जाए तो इलाज के परिणाम कहीं बेहतर हो सकते हैं।

 सर्वाइवल रेट (Survival Rate)

मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट के कैंसर की स्टेज 4 में केवल 5 से 7 प्रतिशत मरीज ही पांच साल तक जीवित रह पाते हैं। हालांकि, नए ट्रीटमेंट्स जैसे इम्यूनोथेरैपी और लक्ष्यित दवाएं (Targeted Drugs) की मदद से यह रेट थोड़ा बढ़ा है। करीब 20 प्रतिशत मरीज एक साल या उससे ज्यादा समय तक सामान्य जीवन जी पाते हैं।

Cancer की स्टेज 0 पकड़ ली तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी बीमारी, बस लक्षण गौर कर लें

 सावधानियां और शुरुआती पहचान जरूरी

पेट के कैंसर को शुरुआत में पहचानना सबसे जरूरी है। अगर पेट में लंबे समय तक दर्द, भूख न लगना, उल्टी या वजन कम होने जैसे लक्षण बने रहें तो तुरंत जांच कराएं। शुरुआती स्टेज में कैंसर का इलाज सर्जरी या दवाओं से पूरी तरह संभव है। स्टेज 4 पेट का कैंसर भले ही खतरनाक हो, लेकिन आधुनिक चिकित्सा और सही देखभाल से मरीज को बेहतर जीवन दिया जा सकता है। सबसे जरूरी है कि हम लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें।
  
   

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it