फसल उजड़ी, घर हुए तबाह, सपने टूटे... फिर भी  पंजाबियों में 'चढ़ती कला' की भावना जिंदा हैं

नारी डेस्क: "हमने पहले भी मुश्किल दौर देखे हैं और यह भी बीत जाएगा, सोमवार को एक अस्सी वर्षीय ग्रामीण ने कहा, जिनके खेत और फार्महाउस उफनती सतलुज नदी के कमर तक पानी में डूब गए हैं। 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों में पाकिस्तान की गोलाबारी का सामना करने वाले अस्सी वर्षीय गुरदयाल सिंह ने आईएएनएस को बताया कि 'चढ़ती कला' की भावना अभी भी जीवित है और बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक सभी में दिखाई देती है, बावजूद इसके कि बारिश से आई बाढ़ ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर रहने वाले कई ग्रामीणों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।



37 वर्षों में आई ऐसी भीषण बाढ़

'चढ़दी कला' का अर्थ है, विपरीत परिस्थितियों सहित सभी परिस्थितियों में भी उत्साह बनाए रखना। उनकी पत्नी नछत्तर कौर ने प्रार्थना करते हुए कहा- "वाहेगुरु (ईश्वर) हर घर में सुरक्षा, शांति और चढ़दी कला लाए।" पंजाब 37 वर्षों में आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है और तीनों प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे लाखों लोगों की जान जोखिम में है क्योंकि परिवारों ने अपने घर, मेहनत से कमाई गई फसलें और कुछ ने तो अपने प्रियजनों को भी खो दिया है। ऐसे में सिख स्वयंसेवक, जो मुख्यतः बाढ़ प्रभावित ग्रामीण हैं, बचाव और पुनर्वास कार्यों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की मदद के लिए ज़मीन पर मौजूद हैं।



बुलंद हौसले अभी भी जिंदा हैं

तेज पानी का सामना करते हुए, ग्रामीण, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, मिट्टी के थैले डालकर सबसे अधिक प्रभावित जिलों के गंव-गांव नावों पर सवार होकर चिकित्सा किट और चारा बांटकर नदी के बांध बनाने और बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। गुरदासपुर ज़िले के डेरा बाबा नानक निवासी एक अन्य ग्रामीण गुरदयाल सिंह ने कहा- "हम विनाशकारी बाढ़ और भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। संकट की इस घड़ी में, हम अपने बुलंद हौसलों की बदौलत ज़िंदा बच जाएंगे।" डेरा बाबा नानक रावी नदी के किनारे स्थित एक अत्यंत पवित्र सिख तीर्थस्थल है और इसका नाम सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपने अंतिम वर्ष पास के करतारपुर में बिताए थे, जो अब पाकिस्तान में है।



ट्रैक्टरों पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग

गुरदयाल सिंह का मानना ​​था कि जब बाढ़ से गांव डूब जाते थे, तो उनका बचना मानवीय शक्ति पर निर्भर करता था। उन्होंने आगे कहा- "निराशा में डूबने के बजाय, हमने कमर तक पानी में लंगर (सामुदायिक भोजन) पकाया, मवेशियों को बचाया, बछड़ों को कंधों पर ढोया और ज़रूरी सामान के साथ परिवारों को ट्रैक्टरों पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लेकिन संकट के तीन घंटों में, हम "चढ़दी कला को जीवित रखने के लिए नियमित रूप से कीर्तन" करते हैं।" एक अन्य ग्रामीण अवतार सिंह ने कहा- "जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, तब हमारे बचने की उम्मीद ही तैर रही होती है।" शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के पंजाब, दोनों राज्यों के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए करतारपुर कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर एक 'अरदास' (प्रार्थना) का नेतृत्व किया। इस सभा में बारिश को रोकने और जान-माल की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।



राहत सामग्री की 100 से ज़्यादा ट्रॉलियां वितरित

गुरुदासपुर, डेरा बाबा नानक और हरगोबिंदपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के अपने दौरे के दौरान, बादल ने राहत सामग्री की 100 से ज़्यादा ट्रॉलियां वितरित कीं। उन्होंने सामुदायिक रसोई और चिकित्सा सेवाएं चलाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की प्रशंसा की। शिविरों में। दिलचस्प बात यह है कि युवा बाढ़ राहत के लिए ज़्यादा "मिट्टी दी सेवा" कर रहे हैं। "मिट्टी दी सेवा" का अर्थ है तटबंधों के पुनर्निर्माण के लिए मिट्टी का योगदान करने का एक सामुदायिक प्रयास। 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के धार्मिक नारों के बीच, किसान स्वेच्छा से विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी से लदे ट्रैक्टर-ट्रेलर ला रहे हैं ताकि तटबंधों की दरारों को भरा जा सके। कुछ किसान स्वयंसेवी समूहों ने वीडियो अपील जारी कर कहा कि उनके पास पर्याप्त राशन है, अगर कोई योगदान देना चाहता है, तो वे दरारों को भरने के लिए मिट्टी भेज सकते हैं।