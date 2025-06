सड़क हादसे में परिवार समेत मशहूर एक्टर गंभीर रूप से घायल, पिता की मौके पर मौत

नारी डेस्क: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मलयालम एक्टर शाइन टॉम चाको एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। यह हादसा इतना गंभीर था कि एक्टर और उनका पूरा परिवार बुरी तरह से घायल हो गया है। लेकिन सबसे दुखद खबर यह है कि इस हादसे में शाइन टॉम चाको के पिता का मौके पर ही निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा आज सुबह लगभग साढ़े सात बजे हुआ। शाइन टॉम चाको की कार तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पलाकोट्टाई के पास एक लॉरी से टकरा गई। कार सामने से आ रही लॉरी से टकराई जिससे कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई।

हादसे के बाद गाड़ी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। कार के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। इस हादसे में एक्टर के साथ उनके माता-पिता, भाई और ड्राइवर भी मौजूद थे। इस हादसे में शाइन टॉम चाको के पिता, सिबी चाको (70 वर्ष), की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक्टर और उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को तुरंत धर्मपुरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है।

Malayalam actor Shine Tom Chacko's car collided with a parked lorry near Paraiyur near Palacode on Friday. The actor's father CP Chacko died in the accident while the actor and his brother had reportedly been injured.@xpresstn pic.twitter.com/BA4Wflxswv