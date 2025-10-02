02 OCTTHURSDAY2025 7:11:59 PM
ना हत्या ना स्कूबा डाइविंग... तैरने के दौरान गई सिंगर जुबीन गर्ग की जान, सामने आई नई रिपोर्ट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Oct, 2025 02:56 PM
नारी डेस्क: भारतीय गायक जुबीन गर्ग की पिछले महीने सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हुई थी न कि स्कूबा डाइविंग के दौरान, जैसा कि पहले बताया गया था।  भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ तथा भारत-आसियान पर्यटन वर्ष, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजन के लिए सिंगापुर आए जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को मौत हो गयी थी। ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स' अखबार की एक खबर के मुताबिक, सिंगापुर पुलिस बल ने कहा कि उन्होंने भारत के उच्चायोग को गर्ग की मौत से संबंधित प्रारंभिक निष्कर्षों के साथ-साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति सौंप दी है। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि उसे रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 

एक सूत्र के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि असम निवासी गर्ग की डूबने के कारण मौत हुई। एसपीएफ ने पहले 52 वर्षीय गर्ग की मौत में किसी तरह की आपराधिक साजिश की संभावना से इनकार किया था। अखबार ने यहां लिमन लॉ कॉरपोरेशन के सहायक निदेशक एन. काई लिंग के हवाले से कहा- “जुबीन गर्ग के मामले में एक कोरोनर की जांच संभवतः डूबने से पहले के घटनाक्रमों को स्पष्ट कर सकती है।'' कोरोनर एक न्यायिक अधिकारी होता है, जिसका काम किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों की आधिकारिक जांच करना होता है। पुलिस ने गर्ग को 19 सितंबर को सेंट जॉन्स द्वीप से अस्पताल में भर्ती कराया। उन्हें बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया था और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई। 

मीडिया में पहले आयी खबरों के अनुसार, मशहूर गायक 19 सितंबर को एक अज्ञात यॉट पर कई लोगों के साथ थे, जब यह हादसा हुआ। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर 20 सितंबर को पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्हें लाइफ जैकेट पहनकर तैरने के लिए पानी में कूदते हुए देखा गया। लेकिन मीडिया में आयी खबरों के मुताबिक, उसी वीडियो को पोस्ट करने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि कुछ ही मिनटों बाद गर्ग ने अपना लाइफ जैकेट उतार दिया और दोबारा समुद्र में कूद पड़े। एसपीएफ ने सिंगापुर में आम लोगों को सलाह दी थी कि वे गर्ग की मौत से जुड़े किसी भी वीडियो या तस्वीर को साझा न करें। मीडिया में आयी कई खबरों के अनुसार, सिंगापुर के एक अस्पताल द्वारा जारी गर्ग के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण डूबना बताया गया है। 
इस बीच, असम पुलिस ने बताया कि गर्ग की मौत के सिलसिले में उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंता को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया, जहां कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच, जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने संवाददाताओं से कहा कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि दोनों को असम लाया गया है, क्योंकि ‘‘हम सभी यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ क्या हुआ था।'' 
 

