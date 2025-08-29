01 SEPMONDAY2025 7:52:35 AM
5 दिन पहले घर से हुई लापता, अब मांग में सिंदूर और पति का हाथ थामे लौटी 17 साल की श्रद्धा

नारी डेस्क: आज कल की युवा पीढ़ी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। कोई एक को पाने के लिए दूसरे की हत्या कर देता है तो वहीं कोई अपने प्यार के लिए माता-पिता को भी छोड़ने मे देर नहीं लगाता है। अब इंदौर की श्रद्धा तिवारी को ही देख लीजिए, जो 5 दिन पहले घर छोड़कर चली गई थी। जहां उसकी चिंता में मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल था तो वहीं यह लड़की शादी की खुशियां मनाने में लगी थी।

5 दिन बाद घर लौटी 17 वर्षीय आयुषी तिवारी, जो अब श्रद्धा तिवारी के नाम से जानी जाती है अकेली नहीं बल्कि अपने पति के साथ आई, जिसे देख उसके माता- पिता हैरान रह गए। उन्हें तो यह समझ भी नहीं आ रहा होगा कि वह अपनी बेटी के सही सलामत वापस आने की खुशियां मनाएं या उसके इतने बड़े धोखे का गम मनाए।  पिता ने तो श्रद्धा का पता बताने वाले के लिए 51 हजार रुपये का इनाम भी रखा था। 
 दरअसल श्रद्धा पढ़ाई और घर के अनुशासन को लेकर परेशान थी। 5 दिन पहले घर से मिली डांट-फटकार के बाद वह नाराज होकर घर से निकल गई। उसे हर तरफ ढूंढा लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली।  परिजनों ने तो उसकी सलामती के लिए टोटके का भी सहारा लिया। श्रद्धा की उल्टी तस्वीर घर के बाहर दरवाजे पर लगाई गई है। परिवार का मानना है कि इस तरह के टोटके से गुमशुदा व्यक्ति घर लौट आता है। यही तरीका कुछ समय पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के पिता ने भी अपनाया था। 

श्रद्धा के पिता जहां अपनी बेटी की चिंता में इधर- उधर भटक रहे थे तो वहीं मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। गुरुवार को पुलिस को श्रद्धा के मंदसौर में होने की सूचना मिली। जानकारी मिलने के बाद एमआईजी पुलिस मंदसौर पहुंची और श्रद्धा को इंदौर लेकर आई। इस दौरान उसकी मांग में सिंदूर था और वह अपनी पति के साथ थी। पुलिस उसके लापता रहने के दौरान की पूरी कहानी जानने की कोशिश कर रही है। जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि उसने अचानक शादी क्यों की और पिछले सात दिनों में कहां रही।

