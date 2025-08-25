26 AUGTUESDAY2025 2:54:44 PM
Nari

Bigg Boss 19: सलमान खान ने पहले ही दिन शहनाज गिल के भाई को दिखा दिया बाहर का रास्ता

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Aug, 2025 10:46 AM
Bigg Boss 19: सलमान खान ने पहले ही दिन शहनाज गिल के भाई को दिखा दिया बाहर का रास्ता

नारी डेस्क:  सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन के रविवार रात से शुरू होने के साथ ही ड्रामा शुरू हो गया है। इस बार यह लगभग छह महीने तक चलेगा। हालांकि फैंस का दिल उस समय टूट गया जब अभिनेत्री शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा को पहले दिन ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 

PunjabKesari
दरअसल इस बार  बिग बॉस ने 15वें कंटेस्टेंट को चुनने के लिए जनता की राय ली थी। जनता को सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी और शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा में से किसी एक को चुनना था।  आखिरकार, जनता ने अपना फैसला सुनाया और मृदुल तिवारी ने वोटों के मामले में शहबाज बदेशा को बुरी तरह हरा दिया और मृदुल 16वें कंटेस्टेंट के रूप में घर में शामिल हुए और शहबाज को स्टेज से ही घर वापस जाना पड़ा।

PunjabKesari
वहीं शहबाज का कहना है कि "बिग बॉस 19" का हिस्सा बनने के लिए वह बेहद उत्साहित थे, उन्हें यकीन था कि अगर वह एक प्रतियोगी होते तो दर्शक उन्हें पसंद करते और उन्होंने 100 प्रतिशत गारंटी दी थी कि उन्हें "बहुत सारा मनोरंजन" मिलेगा।  शहबाज़ ने कहा- "मैंने बिग बॉस इसलिए चुना क्योंकि मैं 7 सालों से इसकी कल्पना कर रहा था और मैं बिग बॉस करना चाहता हूं। मैं बचपन से ही बिग बॉस का प्रशंसक रहा हूं। मुझे पता है कि अगर मैं बिग बॉस करुंगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता हूं।"

PunjabKesari
याद हो कि 2019-2020 में  "बिग बॉस" के 13वें सीजन में शहनाज़ रातोंरात सनसनी बन गईं थी। शहबाज़ ने अपनी बहन को लेकर कहा- "मुझे गर्व है कि वह सफल हैं। मुझे सब कुछ उनकी बदौलत मिला है,"। शहबाज़ ने दिवंगत स्टार सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी बात की, जिन्हें 13वें सीज़न में ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा- "अगर वह आज यहाँ होते, तो मुझे शुभकामनाएँ देते और आगे बढ़ने की कामना करते।"

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it