Bigg Boss 19: सलमान खान ने पहले ही दिन शहनाज गिल के भाई को दिखा दिया बाहर का रास्ता

नारी डेस्क: सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन के रविवार रात से शुरू होने के साथ ही ड्रामा शुरू हो गया है। इस बार यह लगभग छह महीने तक चलेगा। हालांकि फैंस का दिल उस समय टूट गया जब अभिनेत्री शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा को पहले दिन ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।



दरअसल इस बार बिग बॉस ने 15वें कंटेस्टेंट को चुनने के लिए जनता की राय ली थी। जनता को सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी और शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा में से किसी एक को चुनना था। आखिरकार, जनता ने अपना फैसला सुनाया और मृदुल तिवारी ने वोटों के मामले में शहबाज बदेशा को बुरी तरह हरा दिया और मृदुल 16वें कंटेस्टेंट के रूप में घर में शामिल हुए और शहबाज को स्टेज से ही घर वापस जाना पड़ा।



वहीं शहबाज का कहना है कि "बिग बॉस 19" का हिस्सा बनने के लिए वह बेहद उत्साहित थे, उन्हें यकीन था कि अगर वह एक प्रतियोगी होते तो दर्शक उन्हें पसंद करते और उन्होंने 100 प्रतिशत गारंटी दी थी कि उन्हें "बहुत सारा मनोरंजन" मिलेगा। शहबाज़ ने कहा- "मैंने बिग बॉस इसलिए चुना क्योंकि मैं 7 सालों से इसकी कल्पना कर रहा था और मैं बिग बॉस करना चाहता हूं। मैं बचपन से ही बिग बॉस का प्रशंसक रहा हूं। मुझे पता है कि अगर मैं बिग बॉस करुंगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता हूं।"



याद हो कि 2019-2020 में "बिग बॉस" के 13वें सीजन में शहनाज़ रातोंरात सनसनी बन गईं थी। शहबाज़ ने अपनी बहन को लेकर कहा- "मुझे गर्व है कि वह सफल हैं। मुझे सब कुछ उनकी बदौलत मिला है,"। शहबाज़ ने दिवंगत स्टार सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में भी बात की, जिन्हें 13वें सीज़न में ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा- "अगर वह आज यहाँ होते, तो मुझे शुभकामनाएँ देते और आगे बढ़ने की कामना करते।"