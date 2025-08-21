एक हादसे ने जिंदा लाश बना दिया था Shahrukh Khan की बहन को, आज भी जी रही गुमनामी में

नारी डेस्क : इस समय शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान सुर्खियों में हैं। आर्यन खान ने बी-टाउन में एंट्री कर ली हैं। वैसे शाहरुख का पूरा परिवार ही लाइमलाइट में रहता है सिवाय एक शख्स को छोड़कर...और वो हैं शाहरूख खान की बहन शहनाज लालारुख खान। वह परिवार के साथ तो दिखती हैं लेकिन अपने भाई जितनी फेमस नहीं है बल्कि वो गुमनामी में रहती हैं। इस गुमनामी की वजह एक हादसा रहा है जिसने शहनाज की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। उस हादसे से शाहरुख खान की बहन कभी उभर नहीं पाई थी।

काफी पढ़ी- लिखी हैं शाहरुख की बहन शहनाज

चलिए, इस पैकेज में शाहरुख की बहन के बारे में बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, शाहरुख की बहन शहनाज काफी पढ़ी- लिखी हैं। वह M.A. LLB है। हर मां-बाप की तरह शहनाज के पेरेंट्स भी चाहते थे कि वह अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे लेकिन एक हादसे ने सब बर्बाद कर दिया। वो हादसा पिता की मौत से जुड़ा था । साल 1981 में पिता की मौत ने उन्हें गहरा मानसिक धक्का दिया। वे पिता की मृत देह देखकर सदमे में चली गई। 2 साल तक उन्होंने रोना, बोलना बंद कर दिया था। पूरी तरह से दुनिया से कट सी गईं थी।

दरअसल, शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बहन उस दर्द से कभी वापस नहीं लौट सकीं।, 'मुझे याद है कि मेरी बहन बिल्कुल सीधी खड़ी रह गई थी। पापा की डेड बॉडी देखकर बस वह देखती ही रही, न वो रो रही थी, न कुछ कह रही थी और बस गिर पड़ीं और उनका सिर जमीन से जाकर लगा।' पेरेंट्स के जाने का सच वह कभी कबूल ही नहीं कर पाईं।

जब शाहरुख दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी की शूटिंग कर रहे थे तब शहनाज बीमार पड़ीं थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें यहां तक बताया कि वह अब नहीं बच पाएंगी तब शाहरुख उन्हें स्विट्ज़रलैंड ले गए जहाँ उनका इलाज करवाया गया। हालात में सुधार हुआ, लेकिन वे पूरी तरह वापिस नहीं आईं लेकिन जब उनकी मां चल बसीं और इसने भी शहनाज के दिलों-दिमाग पर असर छोड़ा। शाहरुख की मां की मृत्यु पिताजी के जाने के 10 साल बाद हुई। शहनाज और भी तनावग्रस्त हो गई।

फिलहाल वह अब शाहरूख व उनके परिवार के साथ ही रहती हैं। शहनाज बहुत कम ही घर से बाहर आती हैं। कुछ मौकों पर साथ नजर आती हैं। शाहरुख के तीनों बच्चों के वह बेहद करीब हैं और उनपर खूब प्यार लुटाती हैं। इस तरह से उनकी जिंदगी एक तरह से गुमनामी की जिंदगी बनकर रह गई लेकिन शाहरुख ने कभी अपनी बहन का हाथ नहीं छोड़ा। वे उनकी लाइफ के अहम इंसान रहे हैं।

शाहरुख ने अपने बड़ों के पीछे शहनाज की जिम्मेदारी उठाई और उन्हें संभाला। वे कहते हैं कि शहनाज उनसे कहीं बेहतर इंसान हैं "माई किड्स लव हर, मोर देन दे लव मी एंड गौरी"।