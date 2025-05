भारत के ऑपरेशन सिंदूर को Fawad khan ने कहा-शर्मनाक तो Rupali Ganguly का करारा जवाब- 'आप भारतीय फ़िल्मों'

नारी डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव काफी बढ़ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ दिखाई दिया और बीते गुरुवार की शाम उन्होंने भारत के कई इलाकों में मिसाइल छोड़ी। हालांकि, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस कदम को नाकाम कर दिया। इस घटना के बाद से बॉलीवुड और टीवी जगत के कई सितारे इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इनमें टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली भी शामिल हैं।

रुपाली गांगुली ने पाकिस्तान पर किया हमला

रुपाली गांगुली जो टीवी शो ‘अनुपमा’ में अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अपनी भड़ास निकालती हुई दिखाई दीं। एक्ट्रेस ने ट्विटर (अब एक्स) पर पाकिस्तान के खिलाफ तीखा बयान दिया और भारतीय सेना तथा सरकार की सराहना की।

रुपाली ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के स्ट्रीमिंग कंटेंट पर लगाए गए बैन की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “पाक स्ट्रीमिंग कंटेंट पर बैन लगाने के लिए मोदी सरकार को सलाम! तनाव के समय में हमें अपनी डिजिटल सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए।”

Hats off to Modi Govt for banning Pak streaming content! In times of tension, we must protect our digital borders



#PMModiji #Pakistan #OTT — Rupali Ganguly (@TheRupali) May 8, 2025

इसके बाद एक्ट्रेस ने एक और ट्वीट शेयर करते हुए भारतीय सेना और सरकार की सराहना करते हुए कहा, “बहुत हो गया मोदी जी, इनका समूल नाश करो।” यह ट्वीट उनकी पाकिस्तान के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

फवाद खान को लताड़ लगाई

इस बीच, पाकिस्तान के मशहूर एक्टर फवाद खान ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया था। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बना और लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। अब रुपाली गांगुली ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और फवाद खान को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, “आपका भारतीय फिल्मों में काम करना भी हमारे लिए ‘शर्मनाक’ था।”

फैंस का सपोर्ट

रुपाली के इस ट्वीट के बाद उनके फैंस उन्हें जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। उनके फैंस ने भी फवाद खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया है और उनकी निंदा कर रहे हैं। रुपाली गांगुली ने इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई और यह साफ कर दिया कि वह पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार की निंदा या हमला बर्दाश्त नहीं करेंगी।