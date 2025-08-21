‘वो मुझे होटल में बुलाता था…’, युवा नेता पर उत्पीड़न का आरोप, कौन हैं ये एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज?

नारी डेस्क: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज इन दिनों एक इंटरव्यू की वजह से चर्चा में हैं। इस इंटरव्यू में रिनी ने एक राजनीतिक पार्टी के एक युवा नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं कि रिनी एन जॉर्ज कौन हैं और उन्होंने क्या-क्या बताया।

रिनी एन जॉर्ज ने क्या कहा?

रिनी ने बताया कि तीन साल पहले एक युवा नेता ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था। उस नेता ने उन्हें अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजे। इसके बाद उसने रिनी को एक फाइव स्टार होटल में बुलाया था। रिनी ने उस नेता की शिकायत उसकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा, उस युवा नेता को पार्टी में पदोन्नति भी मिली।

क्यों नहीं किया नाम सार्वजनिक?

जब उनसे पूछा गया कि वह उस नेता और पार्टी का नाम क्यों नहीं बता रही हैं, तो रिनी ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह इस मामले को पुलिस में भी नहीं लेकर गईं। रिनी ने कहा कि अगर वे अपनी पार्टी के नेताओं की बहू-बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम महिलाओं की क्या सुरक्षा कर पाएंगे।

रिनी एन जॉर्ज कौन हैं?

रिनी एन जॉर्ज फिल्मों में आने से पहले पत्रकार थीं। उन्होंने टीवी एंकरिंग और डेस्क पर भी काम किया। बाद में उन्होंने एक्टिंग को चुना और कई मलयालम फिल्मों, शॉर्ट फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया है। उनकी एक लोकप्रिय फिल्म ‘916 कुंजुट्टन’ भी है। रिनी सोशल मीडिया पर अपने विचार खुलकर साझा करती हैं और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलती हैं।

वायरल हो रहा इंटरव्यू

रिनी का यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने अपनी परेशानी और उस नेता द्वारा किए गए उत्पीड़न के बारे में खुलकर बताया है।