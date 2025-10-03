03 OCTFRIDAY2025 2:15:55 PM
Nari

रावण ही आ गया आग की चपेट में, सड़क पर पुतला जलने से मची चीख- पुकार

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Oct, 2025 10:18 AM
रावण ही आ गया आग की चपेट में, सड़क पर पुतला जलने से मची चीख- पुकार

नारी डेस्क: देशभर में वीरवार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि इस दाैरान देश भर से छोटी- मोटी घंटनाएं भी  सामने आई। राजस्थान के जयपूर में तो तब अफरा- तफरी मच गई जब बीच सड़क में ही रावण को आग लग गई। ऐसे में लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।   

PunjabKesari
दरअसल खातेड़ी कस्बे से रावण तैयार होकर ट्रैक्टर से जा रहा था,  दशहरा मैदान पर पहुंचने से पहले ही पुतले में आइ लग गई। बताया जा रहा है कि किसी ने जानबूझकर ये शरारत की थी, जिससे  सड़क पर ही धमाके होने लगे और लोग जान बचाने को भागने लगे। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा गया  कि लोग किस तरह के डर के मारे इधर- उधर भाग रहे हैं। 

PunjabKesari
लोगों ने बताया कि पुतले को वाहन पर लादकर दशहरा मैदान लाया जा रहा था।  चालक ने अचानक देखा कि रावण के पुतले में आग फैल गई है, देखते ही देखते आग  हर तरफ फैल गई और जाेर-जोर से धमाके होने लगे। चालक भी ट्रैक्टर बीच सड़क छोड़कर भागा और अपनी जान बचाई। बाद में दमकल की एक गाड़ी ने दस मिनट तक लगातार बौछार कर रावण की आग को काबू किया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it