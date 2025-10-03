रावण ही आ गया आग की चपेट में, सड़क पर पुतला जलने से मची चीख- पुकार

नारी डेस्क: देशभर में वीरवार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि इस दाैरान देश भर से छोटी- मोटी घंटनाएं भी सामने आई। राजस्थान के जयपूर में तो तब अफरा- तफरी मच गई जब बीच सड़क में ही रावण को आग लग गई। ऐसे में लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।
दरअसल खातेड़ी कस्बे से रावण तैयार होकर ट्रैक्टर से जा रहा था, दशहरा मैदान पर पहुंचने से पहले ही पुतले में आइ लग गई। बताया जा रहा है कि किसी ने जानबूझकर ये शरारत की थी, जिससे सड़क पर ही धमाके होने लगे और लोग जान बचाने को भागने लगे। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा गया कि लोग किस तरह के डर के मारे इधर- उधर भाग रहे हैं।
लोगों ने बताया कि पुतले को वाहन पर लादकर दशहरा मैदान लाया जा रहा था। चालक ने अचानक देखा कि रावण के पुतले में आग फैल गई है, देखते ही देखते आग हर तरफ फैल गई और जाेर-जोर से धमाके होने लगे। चालक भी ट्रैक्टर बीच सड़क छोड़कर भागा और अपनी जान बचाई। बाद में दमकल की एक गाड़ी ने दस मिनट तक लगातार बौछार कर रावण की आग को काबू किया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।