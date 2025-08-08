19 AUGTUESDAY2025 12:02:07 PM
रक्षाबंधन पर  इन राशियों पर बरसेगी बुध देव की विशेष कृपा, आमदनी के खुल जाएंगे सारे रास्ते

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Aug, 2025 07:05 PM
रक्षाबंधन पर  इन राशियों पर बरसेगी बुध देव की विशेष कृपा, आमदनी के खुल जाएंगे सारे रास्ते

नारी डेस्क: इस साल का रक्षाबंधन कई मायनों में खास है, इस बार कई शुभ संयोग बन रहे हैं।  रक्षाबंधन के दिनबुध ग्रह का उदय हो रहा है,इसे व्यापार, बुद्धिमत्ता और संचार के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत माना जाता है। बुध को व्यापार का दाता ग्रह कहा जाता है और जब यह उदित होता है, तो कुछ विशेष राशियों के लिए यह किस्मत चमकाने का काम कर सकता है।


ग्रहों के राजकुमार हैं बुध

 शास्त्रों के अनुसार, बुध को ग्रहों का राजकुमार माना गया है। बुध बुद्धि, संवाद, व्यापार व तर्क के कारक हैं. इस समय बुध अस्त अवस्था में हैं और 09 अगस्त को कर्क राशि में उदित होने जा रहे हैं।  बुध के उदय होते ही चार राशि के जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। इनमें से एक है मेष राशि इसके जातकों के आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, खर्चों में कमी आएगी और बैंक बैलेंस बढ़त पर रहेगा।


कन्या और मिथुन राशि वालों की भी चमकेगी किस्मत

यह भी बुध की राशि है। ऐसे में इस राशि के जातको को नौकरी और करियर मिलेगी । नई जॉब या प्रमोशन की संभावना बन सकती है। इसके अलावा मिथुन - कार्य-व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है, नया व्यापार या काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है, कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, मिथुन राशि वालों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। 


इस तरह करें बुध को प्रसन्न

 बुध के उदय से तुला राशि के जाताकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आपके सिर से कर्जों का भार कम हो सकता है, कहीं निवेश की गई राशि से लाभ मिल सकता है, धन का सरलता से संचय होगा। क्षाबंधन पर बुध को प्रसन्न करने के लिए हरी सब्जियां, खासकर हरा मूंग दान करें। अगर संभव हो तो  अपने भाई को हरे रंग की राखी बांधें
 

