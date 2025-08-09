19 AUGTUESDAY2025 12:02:00 PM
Nari

सबसे पहले बाबा महाकाल को बंधी राखी, फिर लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Aug, 2025 12:08 PM
सबसे पहले बाबा महाकाल को बंधी राखी, फिर लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग

नारी डेस्क: महाकालेश्वर मंदिर परिसर में किसी भी त्योहार को सबसे पहले मनाने की परंपरा का पालन करते हुए, भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक, रक्षाबंधन पर्व शनिवार तड़के बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही भगवान महाकाल को पवित्र राखी बांधने और सवा लाख लड्डुओं का महाभोग लगाने की विशेष रस्म के साथ इस अवसर को मनाया गया। 

PunjabKesari
भस्म आरती (राख चढ़ाना) महाकाल मंदिर के सबसे पूजनीय अनुष्ठानों में से एक है और यह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भस्म आरती में भाग लेने वाले भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर की परंपराओं के अनुसार, यह अनुष्ठान तड़के महाकाल मंदिर के कपाट खुलने के साथ शुरू होता है, जिसके बाद पंचामृत से पवित्र स्नान कराया जाता है, जो दूध, दही, घी, चीनी और शहद का पवित्र मिश्रण है। इसके बाद, ढोल की लयबद्ध थाप और शंख की गूंज के साथ, अनोखी भस्म आरती और धूप-दीप आरती से पहले भगवान का भांग और चंदन से श्रृंगार किया जाता है।

PunjabKesari
ANI से बात करते हुए, मंदिर के पुजारी अमर शर्मा ने कहा- आज रक्षाबंधन पर्व का पावन अवसर है और इस अवसर पर बाबा महाकाल को पहली राखी बांधी जाती है। कोई भी त्यौहार हो, वह सबसे पहले महाकाल मंदिर परिसर में ही मनाया जाता है। इसलिए, भाई-बहन के स्नेह और बंधन का प्रतीक यह त्यौहार यहां मनाया गया। बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई कि वे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। 

PunjabKesari
रक्षाबंधन एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो भाई-बहन के प्रेम और बंधन को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। बदले में, भाई अपनी बहनों के प्रति प्रेम और देखभाल के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं। राखी सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने का वचन देते हैं। इस वर्ष, रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित एक त्योहार है और सदियों से मनाया जाता रहा है। बहनों द्वारा अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा के लिए राखी बाँधने की घटनाओं का उल्लेख हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। 

