10 AUGSUNDAY2025 2:30:51 PM
Nari

रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया? जानें ज्योतिषियों द्वारा सभी जरूरी बातें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Aug, 2025 05:31 PM
रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया? जानें ज्योतिषियों द्वारा सभी जरूरी बातें

नारी डेस्क:  सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी महीने का आखिरी दिन रक्षा बंधन मनाया जाता है। रक्षा बंधन के अगले दिन भाद्रपद महीने की शुरुआत होती है, जिसमें भगवान कृष्ण और भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। रक्षा बंधन भाई-बहन के प्यार का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और हमेशा उनके साथ रहने का वादा करते हैं। यह पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।

रक्षा बंधन 2025 की तारीख और शुभ मुहूर्त

साल 2025 में सावन पूर्णिमा 8 अगस्त को दोपहर 2 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक रहेगी। लेकिन ज्योतिष के अनुसार, 8 अगस्त को ‘भद्रा’ नामक दोष रहेगा, जो दोपहर 2 बजकर 12 मिनट से लेकर 9 अगस्त की देर रात 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। इस भद्रा योग के कारण 8 अगस्त को राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। वहीं, 9 अगस्त को दिन में भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए, 9 अगस्त को राखी बांधना सबसे सही और शुभ होगा।

PunjabKesari

राखी बांधने का सही समय (शुभ मुहूर्त)

9 अगस्त, 2025 को सुबह 5 बजकर 21 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक राखी बांधना शुभ रहेगा। इस समय के बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की शुरुआत होगी।

क्या राखी 2 दिन मनाई जाएगी?

कई बार राखी के दिन को लेकर भ्रम होता है क्योंकि सावन पूर्णिमा की शुरुआत और भद्रा योग की वजह से अलग-अलग दिन शुभ माने जाते हैं। इस बार भी 8 और 9 अगस्त दोनों दिन सावन पूर्णिमा तिथि चलती है, लेकिन 8 अगस्त को भद्रा दोष के कारण राखी न मनाकर 9 अगस्त को मनाना श्रेष्ठ होगा। इसलिए, राखी एक दिन ही मनाई जाएगी, लेकिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए।

PunjabKesari

राखी का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। साल 2025 में सावन पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगी, लेकिन भद्रा दोष के कारण राखी बांधने का सही समय 9 अगस्त का दिन है। बहनें 9 अगस्त को सुबह 5:21 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक राखी बांधकर इस पावन त्यौहार को मनाएं।  

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it