Rakhi Sawant ने सेलिब्रेट किया 47वां बर्थडे, काटा इतना बड़ा केक की देखकर चौंक जाएंगे आप

  27 Nov, 2025
नारी डेस्क : एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत ने 25 नवंबर को अपना 47वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। उनके जन्मदिन के सेलिब्रेशन की वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें राखी दोस्तों के साथ मस्ती करती और डांस करती नजर आ रही हैं।

दो केक और चार लेयर का प्रिंसेस केक

राखी ने अपने बर्थडे पर दो बड़े केक काटे। इनमें से एक चार लेयर वाला पिंक-व्हाइट प्रिंसेस केक था। केक काटते समय राखी बहुत खुश दिखीं और दोस्तों के साथ पोज़ देती नजर आईं। बता दें की बर्थडे सेलिब्रेशन में राखी ने अपने आइटम सॉन्ग ‘परदेसिया’ पर जमकर ठुमके लगाए। बिग बॉस 18 फेम हेमा शर्मा भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थीं।

सोशल मीडिया पर चर्चा में राखी

राखी सावंत हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हाल ही में उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि “जैसे श्रीदेवी और राजेश खन्ना को राजकीय सम्मान मिला, वैसे धर्मेंद्र के साथ नहीं किया गया।” राखी का जन्मदिन हमेशा की तरह धूमधाम और मस्ती भरा रहा, और उनके फैंस के लिए यह यादगार पल बन गया।

