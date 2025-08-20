पानी में डूबा एयरपोर्ट, कई फ्लाइट कैंसिल... बारिश ने मुंबई में बारिश ने तोड़ दिया 100 साल का रिकॉर्ड

नारी डेस्क: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में चल रही मूसलाधार बारिश के चलते 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लगभग थम सी गई, संपत्तियों और फसलों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। यहां बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यहां 24 घंटे में महीनेभर का पानी बरस गया है। अभी भी यहां के हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं।



छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे नदियों में तब्दील हो गया है, इसके चलते 250 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12 से अधिक फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा, जबकि करीब 90 आगमन उड़ानें देर से पहुंची। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने भारी बारिश को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट के बारे में जानकारी जरूर लें। इंडिगो ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि एयरपोर्ट जाने वाले कई रास्तों पर जलभराव और ट्रैफिक धीमा है। इससे उड़ानों के आने और जाने में देरी हो रही है। हमें इससे होने वाली असुविधा के लिए खेद है।



स्पाइसजेट ने भी अपने यात्रियों के लिए ऐसी ही एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों के अनुसार, विमानन कंपनी इंडिगो की छह उड़ानें तथा स्पाइसजेट और एयर इंडिया की एक-एक उड़ान को सूरत, अहमदाबाद और हैदराबाद सहित निकटवर्ती हवाई अड्डों पर भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि भारी बारिश के मद्देनजर कम दृश्यता वाली प्रक्रियाओं सहित एहतियाती उपाय लागू किए गए हैं और हवाईअड्डे का परिचालन किसी भी समय नहीं रोका गया। शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है।



एयर इंडिया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिससे उड़ानों का निर्धारित समय प्रभावित हो सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जहां ‘ हाई अलर्ट' घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बादल फटने जैसी स्थिति के कारण आई बाढ़ में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि मुंबई में लगभग 300 मिमी की रिकॉर्ड बारिश हुई। भारी बारिश के कारण 12 से 14 लाख एकड़ भूमि में लगी फसलों को नुकसान हुआ है।



भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी ‘रेड अलर्ट' के मद्देनजर स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। आईएमडी ने मंगलवार को मुंबई और पड़ोसी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की थी। भारी बारिश से विमानन क्षेत्र भी प्रभावित हुआ और कम से कम आठ उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया वहीं कई उड़ानों में देरी हुई। मुंबई में मंगलवार शाम भारी बारिश के बीच एक मोनोरेल ट्रेन मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच फंस गई जिसमें कम से कम 200 यात्री सवार थे। दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों ने क्रेन की मदद से इन यात्रियों को बाहर निकाला। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर में मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और दोनों निकटवर्ती जिलों के कुछ हिस्सों में जलभराव होने के बाद 1,100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पिछले दो दिनों में नांदेड़ जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों से 290 से अधिक लोगों को बचाया गया है, तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और सेना को क्षेत्र में तैनात किया गया है।