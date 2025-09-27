टीवी की ‘बालिका वधू’ की शादी विवादों में, दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंची राधे मां को देख भड़के लोग

नारी डेस्क: टीवी की आनंदी यानी कि अविका गौर जल्द ही दुल्हन बनने जा रही है। 'पति-पत्नी और पंगा' के सेट पर अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। वह दोनों शो के सेट पर ही सात फेरे लेंगे। हालांकि उनकी यह शादी विवादों में आ गई है, इसका कारण है राधे मां जाे कपल को आर्शीवाद देने शो में आएंगी। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला



अविका गौर की शादी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है,आने वाले एपिसोड में उनकी ग्रैंड शादी दर्शकों को दिखाई जाएगी। इस चर्चित शादी में कुछ पॉपुलर हस्तियां भी हिस्सा लेंगी। आध्यात्मिक गुरु राधे मां अविका और मिलिंद को आशीर्वाद देने शो के सेट पर पहुंचेंगी। अविका ने अपने इंस्टाग्राम पर भी राधे मां का आशीर्वाद लेते हुए तस्वीरें भी शेयर कीं हैं।



हालांकि लोग इस बात से नाराज हैं, उनका कहना है कि राधे मां को शो पर क्यों लाया गया। एक यूजर ने लिखा- फ्रॉड शो, फ्रॉड राधे मां, फ्रॉड शादी, फ्रॉड पब्लिसिटी स्टंट, ये हमारा विकास है, ऐसे एक्टर्स, शो का बहिष्कार करो, वरना वर्तमान और आने वाली पीढ़ी बर्बाद है। किसी ने लिखा- ये शादी क्या चलेगी, राधे मां आशीर्वाद दे रही है।



अविका गौर ने इसी साल जुलाई में अपनी शादी का ऐलान किया था। ये घोषणा भी उन्होंने ‘पति पत्नी और पंगा’ शो के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान की थी. मंच पर अविका ने इमोशनल होकर कहा था कि ये उनके लिए एक यादगार भरा पल है। उन्होंने कहा कि ‘बालिका वधू’ जैसे शो ने उन्हें सिखाया कि अपने जिंदगी के फैसले खुद लेने कितना जरूरी है और अब वो खुद जीवनसाथी के रूप में मिलिंद को चुनने का बड़ा फैसला लेने जा रही हैं।