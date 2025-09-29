अब भी Ventilator पर हैं पंजाबी गायक राजवीर जवंदा, डॉक्टरों ने दी हेल्थ अपडेट

नारी डेस्क: हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद शनिवार को मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराए गए पंजाबी गायक राजवीर जवंदा अब भी कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली (वेंटिलेटर) पर हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल ने एक बयान में कहा कि ‘न्यूरोसर्जरी' और ‘क्रिटिकल केयर' विशेषज्ञ उनकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं।



जवंदा (35) शनिवार को मोटरसाइकिल से शिमला जाते समय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने पूर्व में बताया था कि यह दुर्घटना बद्दी इलाके में उस समय हुई, जब जवंदा मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खो बैठे। उन्हें शनिवार को "बेहद गंभीर" हालत में पंजाब के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल लाया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को जवंदा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने अस्पताल गए।



कई पंजाबी कलाकारों ने लोगों से जवंदा के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की है। लुधियाना के जगरांव के गांव पोना के रहने वाले जवंदा को उनके गानों 'तू दिस पेंदा', 'खुश रह कर', 'सरदारी', 'सरनेम', 'आफरीन', 'लैंडलॉर्ड', 'डाउन टू अर्थ' और 'कंगनी' के लिए जाना जाता है। जवंदा ने 2018 में गिप्पी ग्रेवाल अभिनीत फिल्म "सूबेदार जोगिंदर सिंह", 2019 में "जिंद जान" और 2019 में "मिंडो तासीलदारनी" में भी अभिनय किया।

