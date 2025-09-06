पुल के पिलर से टकराई नाव 20 लोगों के साथ पलटी, बह गए बेटी और पिता जानें पूरा मामला

नारी डेस्क : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। शारदा नदी में 20 लोगों को लेकर जा रही नाव अचानक अधूरे पुल के पिलर से टकरा गई और नदी में पलट गई। इस हादसे में पिता और बेटी नदी के तेज बहाव में बह गए, जबकि बाकी सभी लोगों को ग्रामीणों ने मिलकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा नकहा क्षेत्र के नौव्वापुर घाट पर हुआ। शनिवार सुबह करीब 8 बजे ग्रामीण नाव से शारदा नदी पार कर रहे थे। नाव में करीब 20 लोग सवार थे। तभी नाव अधूरे पुल के पिलर से टकरा गई और तेज बहाव के कारण असंतुलित होकर नदी में पलट गई। बता दें की नाव पलटते ही उसमें बैठे लोग पानी में गिरकर बहने लगे। यह दृश्य देखकर दूसरी ओर खड़े ग्रामीण तुरंत नदी में कूद पड़े। उन्होंने रस्सियों और स्थानीय साधनों की मदद से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ लोग तैरकर खुद ही किनारे तक पहुंच गए। लेकिन तेज बहाव की वजह से एक पिता-पुत्री को बचाया नहीं जा सका और वे नदी में बहते चले गए।

पुलिस और NDRF की कार्रवाई

जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अपर पुलिस अधीक्षक और एसडीएम ने स्थिति का जायजा लिया। लापता पिता-पुत्री की तलाश के लिए तुरंत एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें की हादसे के बाद लापता पिता-पुत्री के परिवार में मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख देखा जा रहा है।

शारदा नदी उफान पर

गौरतलब है कि इन दिनों शारदा नदी उफान पर है और पानी का बहाव काफी तेज है। ऐसे में नाव चलाना बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना सुरक्षा उपायों के नाव यात्रा न करें।