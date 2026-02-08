सुनील थापा के निधन से भावुक हुईं प्रियंका चोपड़ा, कहा.. जब पापा को खोया तब आपने संभाला…

नारी डेस्क: बॉलीवुड और नेपाली सिनेमा के जाने-माने अभिनेता सुनील थापा का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सुनील थापा ने प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म ‘मैरी कॉम’ और मनोज बाजपेयी के साथ वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 3’ में अहम भूमिकाएं निभाई थीं। उनके निधन की खबर से एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बेहद टूट गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक वीडियो शेयर कर सुनील थापा को श्रद्धांजलि दी है।

प्रियंका चोपड़ा का भावुक पोस्ट

प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म मैरी कॉम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सुनील थापा उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ प्रियंका ने एक इमोशनल नोट भी लिखा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

प्रियंका ने कैप्शन में लिखा

“आप हमेशा मेरे कोच रहेंगे सर। जब मैंने अपने पिता को खोया था, तब आपने मुझे संभाला। आपने मुझे बहुत प्यार दिया और कई मुश्किल दिनों में बिना जाने मेरी मदद की। आपकी प्यार भरी झप्पी और आपकी हंसी हमेशा मेरी यादों में रहेगी। आप बहुत जल्दी चले गए, लेकिन कभी भुलाए नहीं जाएंगे। मेरे टूटे दिल में आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। आपकी आत्मा को शांति मिले। परिवार के लिए मेरी दुआएं और संवेदनाएं।” प्रियंका का यह पोस्ट उनके और सुनील थापा के गहरे रिश्ते को साफ़ तौर पर दिखाता है।

मनोज बाजपेयी ने भी जताया दुख

सुनील थापा के निधन पर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सुनील थापा ने द फैमिली मैन 3 में नागालैंड के एमसीए चीफ डेविड का किरदार निभाया था, जिसे काफी सराहा गया।

कैसे हुआ सुनील थापा का निधन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनील थापा का इलाज काठमांडू के थापथली स्थित नॉर्विक अस्पताल में चल रहा था। बताया जा रहा है कि उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। जब उन्हें अस्पताल लाया गया, तब वे बेहोश थे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

फिल्म इंडस्ट्री में शोक सुनील थापा के निधन से फिल्म जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके फैंस और साथी कलाकार सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।